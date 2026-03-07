Lale su znak savršene ljubavi, a crvena ruža strasti: Svaki cvet ima svoje značenje - idealan poklon za 8. mart

Ako odlučite da poklonite cveće za 8. mart, trebalo bi da znate da svaki cvet ima svoje značenje.

Cveće je idealan poklon za Dan žena, Osmi mart, a kako svaka vrsta ima simboliku, izaberite prema osećanjima i uručite svojim damama samo uz osmeh, jer će buket govoriti umesto vas.

Jezik cveća vuče korene još iz viktorijanske epohe, a mi vas podsećamo na značenje najpopularnijeg.

Ruža

Zovu je i kraljica cveća jer šalje otvorenu i jasnu poruku - ljubav. Međutim, da li ste znali da, prema ustaljenom verovanju, ruže nose posebno značenje u zavisnosti od boje. Tako crvena označava strast, bela je simbol nevinosti i čistih namera, žuta iskazuje ljubomoru, a roze radost i nežnost.

Kako da negujete ruže?

Na svaka dva dana menjajte vodu i secite kraj stabljike pod uglom od 45 stepeni. Tako će se ruža lakše snabdevati vodom i neće brzo uvenuti. Skinite uvelo lišće i latice, jer ako padnu u vodu, raširiće bakterije, koje će napasti i zdrave delove.



Orhideja

Egzotični cvet orhideje nežnih latica simboliše lepotu, ljubav, divljenje i naklonost, kao i želju za intimnošću sa osobom kojoj ga poklanjate. U drevnoj Kini su ih smatrali simbolom plodnosti, a prema jeziku cveća, daruje se i za uspeh u karijeri.

Kako negovati orhideju?

Saksiju s orhidejom najbolje je staviti pored prozora. Zalivajte je jednom nedeljno, a odstajalom vodom orošavajte samo lišće i stablo, nikako ne cvetove. Orhideje ne bi trebalo presađivati u saksiju sa običnom zemljom, već u supstrat za orhideje koji se sastoji od mahovine, kore drveta, lišća i korenja paprati.

Lala

Poklonite lale onoj kojoj želite da probudite leptiriće u stomaku i posmatrajte je kako crveni, savetuju cvećari, jer one simbolizuju savršenu ljubav. Lale su jedna od najpopularnijih vrsta prolećnog cveća svih vremena i na trećem svetskom mestu po obožavanju, pored ruža i margareta.

Kako negovati lale?

Pre nego što ih stavite u vazu, isecite pola centimetra svake stabljike. To pomaže cveću da "brže pije vodu". Vaza mora biti visoka bar kao polovina stabljike. Još je bolje ako je vaza viša i cveće drži uspravno. Svaki dan menjajte vodu i u nju dodajte malo šećera.

Margareta

Prema verovanju, ovaj cvet zrači optimizmom, a u zavisnosti od boje, nosi lepe poruke onima kojima se poklanja. Bela margareta je simbol večne ljubavi, žuta je znak skrivene simpatije, a crvena poručuje "volim te".

Kako negovati margarete?

U vazu treba sipati vodu sa česme jakim mlazom da bi bilo što više mehurića i napuniti je do trećine. Stavite malo soli jer to sprečava razvijanje bakterija zbog kojih stabljike brže trule. Pre stavljanja cveća skratite ukoso stabljike između tri i pet centimetara.

Ljubičica

Glavna simbolična značenja ljubičice su iskrenost, privrženost, pažnja, tajna ljubav, ali i hrabrost. Smatra se da plave ljubičice iskazuju vernost, dok bele simbolišu skromnost.

Kako ih ih negovati?

Voli svetlost, ali ne direktnu, pa je idealno da je držite na 30 centimetara od prozora. Za zalivanje koristite odstajalu vodu, sipajte u podmetač, stavite saksiju da odstoji 30 minuta, a zatim prospite višak vode. Nije preporučljivo orošavanje.

Ljiljan

Cvet koji je prepoznatljiv po intenzivnom mirisu i lepoti simboliše čistotu i nevinost, ljubav i savršenu vezu. U staroj Grčkoj je ovaj cvet bio posvećen Heri, zaštitnici braka i potomstva, dok je u hrišćanstvu bio simbol Bogorodice.

Kako ih negovati?

Većina vrsta ljiljana kao rezano cveće izgleda zanimljivo u vazi, jer svaki cvet često ostane svež u vazi i više od osam dana. Vodu menjajte svakodnevno, a za odbranu od bakterija dodajte joj nekoliko kapi votke ili dve kašike sirćeta.

Treba da znate i da, kada kupujete orhideju u saksiji, nemojte da vas zavede i očara lepota živopisnih cvetova.

Posebnu pažnju obratite na listove. Oni treba da budu čvrsti, zeleni, okrenuti nagore.

Autor: A.A.