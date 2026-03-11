Skijanje bez crvenih uspomena uz mali SPF trik koji menja sve

Mart je poslednji mesec ski sezone, ali nikako “poslednji” mesec kada bi trebalo mislitina sunce. Naprotiv, na planini je UV zračenje često jače nego u gradu pa ga koža pamtina više nivoa, jer sneg reflektuje i do 80 odsto UV zraka. Uz to, na većim nadmorskimvisinama vazduh je ređi i filtrira manje UV zračenja, pa se intenzitet povećava oko 10 odsto na svakih 1000 metara.

Zato je tokom skijanja fotoprotekcija obavezna. Visoki SPF štiti kožu od opekotina,ubrzanog starenja, hiperpigmentacija i oštećenja DNK koja mogu doprineti razvoju rakakože. Hladnoća i vetar dodatno narušavaju kožnu barijeru, čineći je osetljivijom na UVštetu, a na zimovanju je upravo lice najizloženije, pa ga treba i najdoslednije negovati ištititi, svakog dana.

Upravo tu nastupa Ladival®, čuvena nemačka medicinska kozmetika sa tradicijomrazvoja od 1984, poznata po “čistim” formulama. Za one koji su skloni reakcijama nasunce, Ladival je praktičan izbor jer nudi pouzdanu zaštitu i formulacije koje su prijatnena koži, bez belih tragova i bez teškog osećaja.

Ladival® gel za lice za kožu sklonu alergijama na sunce SPF 50+ (50ml)

Ako postoji proizvod koji bi trebalo da bude u džepu jakne ili u torbici na stazi, to jezaštita za lice. Lagana tekstura se brzo upija, prijatna je za svakodnevnu upotrebu nahladnoći i vetru, i praktična je za ponovno nanošenje tokom dana. Namenjena je i kožisklonoj reakcijama na sunce, pa je dobar izbor za one koji traže visok nivo zaštite uzdobru podnošljivost.

Ladival® za kožu sklonu alergiji na sunce SPF 50+ (200 ml)

Za telo ili za one koji žele istu “alergy-prone” zaštitu na većim površinama kože.Formulacija je pogodna i za aktivne dane na otvorenom: brzo se razmazuje, ne ostavljaneprijatan osećaj i može se lako uklopiti u rutinu pre izlaska na ski stazu.

Ladival® gel za decu sklonu alergiji na sunce SPF 50+ (200 ml)

Dečija koža je osetljivija, a na planini najčešće duže boravi napolju, zato je visok SPFključ. Ovaj proizvod je praktičan za porodična zimovanja kada je važno da zaštita budepouzdana, laka za nanošenje i nežna prema osetljivoj koži.

Kako da fotoprotekcija na skijanju stvarno “radi”

- Namažite lice pre izlaska na stazu (ne samo nos i obraze – već i čelo, bradu, uši i vrat).

- Obnavljajte zaštitu tokom dana, posebno posle znojenja, brisanja lica ili dužeg boravka na suncu.

Ne zaboravite da UV nije “samo letnja tema”: na planini

Ne zaboravite da UV nije “samo letnja tema”: na planini je intenzitet veći, arefleksija od snega pojačava ukupnu dozu.

Ski sezona se završava, ali se rizik od UV zraka na planini ne “spušta” zajedno satemperaturama. Uz Ladival® trio za kožu sklonu alergijama (lice, telo i linija za decu),zaštita postaje jednostavna rutina: visok SPF, prijatna tekstura i fokus na osetljivu kožu– da sa planine ponesete lepe uspomene, a ne crvenilo.

Autor: S.M.