U aprilu počinje pravo proleće u dvorištu: Posadite ovo cveće i cvetaće mesecima

Posadite cveće u aprilu i uživajte u raskošnim cvetovima tokom proleća i leta. Saznajte koje biljke su najbolje za vašu baštu

April je mesec kada priroda konačno pokazuje svoje najlepše lice. Posle duge zime dvorišta i bašte počinju da se bude, trava postaje intenzivno zelena, a drveće i biljke se pune novim pupoljcima. Upravo zato mnogi baštovani kažu da je april pravi trenutak da počnete sa sadnjom cveća koje će ulepšavati dvorište tokom celog leta i sve do kasne jeseni.

A ovo je ubedljivo najlepši dekorativni cvet koji ide uz živu ogradu.

U ovom periodu zemljište je dovoljno zagrejano, a vremenski uslovi su idealni za razvoj biljaka. Ako sada zasadite pravo cveće, već za nekoliko nedelja imaćete raskošne cvetne leje pune boja i mirisa koje će trajati mesecima.

Petunije – kraljice letnjih bašti

Jedna od najpopularnijih cvetnica za sadnju u aprilu su petunije. Ove biljke su omiljene među baštovanima jer su izuzetno dekorativne, lako se gaje i cvetaju veoma dugo.

Petunije dolaze u raznim bojama – od bele i roze do ljubičaste i tamnoplave. Mogu se saditi u dvorištu, u saksijama ili u visećim žardinjerama. Kada se posade u aprilu, počinju da cvetaju već krajem proleća i mogu trajati sve do prvih jesenjih mrazeva. Dovoljno im je sunčano mesto i redovno zalivanje da bi bujno cvetale tokom cele sezone.

Kadifica – cveće koje gotovo ne zahteva negu

Ako želite biljku koja je otporna i jednostavna za održavanje, kadifica je pravi izbor. Ova cvetnica se često naziva i „cveće naših baka“, jer uspeva gotovo svuda i ne zahteva mnogo pažnje.

Seje se u aprilu direktno u zemlju, a kada malo poraste može se rasaditi na stalno mesto u bašti. Njeni cvetovi su najčešće žuti, narandžasti ili zlatni, a poznata je i po tome što pomaže u zaštiti bašte od pojedinih štetočina. Kadifice cvetaju tokom celog leta i veoma su zahvalne za gajenje čak i početnicima.

Verbena – cvet koji voli sunce

Verbena je još jedna biljka koja se često preporučuje za sadnju u aprilu. Ona posebno voli sunčana mesta i dobro podnosi sušu, pa je idealna za dvorišta koja su izložena jakom suncu.

Ova biljka raste nisko i često se koristi za ivice cvetnih leja, staza ili u žardinjerama. Njeni cvetovi dolaze u različitim bojama i privlače pčele i leptire, zbog čega dvorište postaje živopisno i puno života. Kada se jednom primi, verbena može cvetati gotovo bez prekida tokom toplih meseci.

Cveće koje brzo pretvara dvorište u mali raj

April je idealan mesec za sadnju brojnih cvetnica, među kojima su i begonije, lobelije, cinije, ali i lukovičasto cveće poput gladiola koje kasnije tokom leta daje raskošne cvetove.

Uz pravilnu sadnju i malo nege, ove biljke mogu potpuno promeniti izgled dvorišta. Dovoljno je da pripremite zemlju, uklonite suvo lišće i dodate malo đubriva kako bi biljke imale sve što im je potrebno za rast.

Mali trikovi za bujno cvetanje

Da bi cveće cvetalo što duže i lepše, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko jednostavnih pravila:

birajte sunčano mesto za sadnju

redovno zalivajte biljke, naročito tokom toplih dana

uklanjajte precvetale cvetove kako bi biljka stvarala nove pupoljke

povremeno dodajte prihranu ili organsko đubrivo

Uz ove male korake, vaše dvorište može postati prava prolećna oaza puna boja i mirisa.

Proleće počinje u aprilu

Mnogi kažu da pravo proleće zapravo počinje tek u aprilu. To je vreme kada bašte ožive, a dvorišta se pretvaraju u šarene vrtove koji podižu raspoloženje i unose radost u svakodnevicu.

Zato iskoristite ovaj mesec za sadnju cveća koje će vam uz minimalnu negu pružiti maksimalnu lepotu. Već za nekoliko nedelja uživaćete u prizoru bujnih cvetova koji će krasiti vaše dvorište sve do jeseni.

Autor: A.A.