DA LI JE OVO ZNAK DA NAM STIŽE PROLEĆE?! Visibabe procvetale u Beograd: Ovu stvar nikako nemojte raditi sa njima!

Visibabe, prvi vesnici proleća, procvetale su u Beogradu

Iako su prethodni dani u glavnom gradu, ali i ostalim delovima Srbije, bili prilično hladni, to nije omelo visibabe da procvetaju i, kako se na fotografijama može videti, ulepšaju jednu baštu, nagoveštavajući da proleće ubrzo stiže!

Ova višegodišnja zeljasta biljka, pojavi se najčešće krajem februara i početkom marta.

Ipak, stručnjaci podsećaju da visibabe imaju sposobnost da cvetaju čak i ispod snežnog pokrivača, zbog čega važe za simbol izdržljivosti i buđenja prirode.

Visibabe ne bi smele da se beru i prodaju

Kako je ranije objavio Prirodnjački muzej u Beogradu visibaba nagoveštava smenu godišnjih doba i sa drugim biljkama prolećnicama (jagorčevina, kukurek, ljubičica...) bila je i ostala vesnik proleća!

- Danas će gradski čovek, najverovatnije već za koji dan, moći da vidi visibabe uredno skupljene u buketiće kod baka na pijaci ili kod uličnog prodavca u ruci. Međutim, visibabe ne bi smele da se iz prirode beru, niti da se prodaju - saopštio je Prirodnjački muzej.

Visibabe su u svetu zastupljene sa oko 19 vrsta (centar rasprostranjenja je u istočnom Mediteranu, odnosno središnjoj Turskoj). Ceo rod se navodi na listi Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), koja je usvojena 1973. godine u cilju organizovanja kontrole izvozno-uvoznih aktivnosti i sprečavanja nezakonite trgovine divljih vrsta biljka i životinja (preko 33.000 vrsta, kao i njihovih delova i derivata).

Autor: D.Bošković