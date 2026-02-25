Šta znači ako visibabe procvetaju pre kraja februara? Bašte su ih pune, evo šta priroda poručuje i zašto treba da se zabrinemo

Prve visibabe su se pojavile u baštama i mnogi ih doživljavaju samo kao najavu proleća.

Ipak, njihovo rano cvetanje može biti mnogo više od lepog prizora to je signal o tome kakvi meseci dolaze.

Ako procvetaju pre kraja februara, u našem podneblju to često znači promenljivo i kišovito proleće, a zatim dugo, suvo i veoma toplo leto.

Priroda na taj način "ubrzava" vegetaciju kako bi se biljke pripremile za moguće suše. Zato rano cvetanje ne mora da znači blagu godinu, već naprotiv nagle vremenske oscilacije.

Obratite pažnju na nekoliko detalja

Niske stabljike ukazuju da je zemlja i dalje hladna i da prava toplota kasni.

Zbijeni cvetovi u grupama mogu nagovestiti temperaturne šokove tokom proleća.

Kratko trajanje cveta često je znak da stiže rano i vrlo toplo leto.

Za one koji planiraju sadnju ili uređivanje dvorišta, ovo je dragocena informacija. Rane visibabe mogu biti upozorenje da se na vreme pripremi sistem za zalivanje i zaštita biljaka.

Visibabe predviđaju promenljvio i kišovito proleće, a medvedi da je proleće sve bliže.

Narodno verovanje

Prema narodnom verovanju na Sretenje, kada se susreću zima i proleće, medved treba da prognozira da li je zimi kraj ili nije.

- U zoo vrtu imamo tri medvedice, dve su mirnije i povučenije, a jedna je veoma aktivna. Medvedica Dunja je izašla iz jazbine, i prema tom verovanju, možemo reći da nam se proleće približava - izjavio je Kristijan Ovari, biolog iz Beogradskog zoo vrta.

On je govorio o narodnom verovanju o medvedima i objasnio je zašto se baš ta životinja vezuje za vesnik proleća.

- U slovenskoj mitologiji je medved prikazan kao važna figura, dok se u drugim tradicijama pominju i druge životinje. Veruje se da je i mrmot jedan od predstavnika za početak proleća, ali on ima 40 odsto šanse da pogodi da li stiže proleće - istakao je Ovari.

Ovakva verovanja deo su bogate narodne tradicije i prenose se s generacije na generaciju.

Sudeći prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije prolećne temperature sve su bliže.

Početkom marta sunčano vreme

- U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 11 do 15 stepeni - navodi RHMZ.

Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

- Jutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 stepeni - dodaju.

