SUTRA SU MLADENCI: Šta znači ako padne kiša?

Sutra su Mladenci, lep pravoslavni praznik koji se obeležava 22. marta. Osmehnite se i imajte pozitivne misli.

Veruje se da kakvo vreme bude na ovaj praznik, takvo će biti celo proleće. Sutra su Mladenci, ispoštujte ove narodne običaje.

Mladenci su posvećeni uspomeni na stradanje Svetih četrdeset vojnika jednog puka u gradu Sevastiji, koji su 320. godine, za vreme cara Likinija, prešli u hrišćanstvo uprkos izričitoj carevoj zabrani. Zbog svoje vere, ovi hrabri hrišćani su najpre bičevani, a zatim i bačeni u tamnicu.

Ubrzo su izvedeni pred vojni sud, a zatim pogubljeni. Dvadeset drugi mart je posvećen njima i zbog venaca kojima su mučenici ovenčani ljubavlju Hristovom, pa se tako i na venčanjima u crkvi mladencima stavljaju venci.

Mladenci su lep pravoslavni praznik koji se obeležava 22. marta. Posvećen je ljubavi i mladim bračnim parovima u prvoj godini braka. Na ovaj dan će mladi bračni parovi da dočekaju goste koji će im za ovu priliku doneti poklone. Mladencima se na ovaj dan obično nose skromniji pokloni nego za svadbu. Obično se za Mladence poklanja sitno pokućstvo – poput tanjira, vaza, posuđa, ili sitnih kućnih aparata – ili ukrasi za dom.

U većini mesta peku se mladenčići – četrdeset kolačića koje mlade mese rano ujutro kako bi im bračni život bio sladak. Mogu da budu okrugli, ali i u obliku noža, makaza, sablje, ovce ili pileta.

Narodno verovanje

Kod naših starih, vlada verovanje da kakvo vreme bude na ovaj praznik, takvo će biti celo proleće: pa ako bude sunčano, pred nama je lepo vreme i mnogo sunca, sve do leta, a ako pada kiša, duva vetar i vremenske prilike nisu dobre, pred nama je turbulentan period.

Zato „se valja“ da čim ustanete, pogledate kroz prozor, i vidite kakvo je vreme napolju. Ukoliko se jako osmehnete i imate pozitivne misli, veruje se da mlada možda i uspe da rastera oblake. Sutra su Mladenci, osmeh na lice i verujte da će sve biti dobro.

