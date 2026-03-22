Parovi ovo moraju da urade DO PONOĆI da bi im brak bio srećan: Najlepši običaj za Mladence

Praznik Mladenci, koji se obeležava 22. marta, u narodu se ne doživljava samo kao lep običaj, već kao važan dan koji, prema verovanju, može da odredi sudbinu mladog braka.

Ovaj dan posvećen je parovima koji su se venčali u prethodnih godinu dana, a upravo oni imaju posebne obaveze koje bi, kako tradicija nalaže, trebalo da ispune pre nego što otkuca ponoć.

Prvo pravilo

Jedan od najvažnijih običaja jeste da mladenci tog dana dočekuju goste u svom domu. Veruje se da kuća ne sme biti prazna, jer to simbolično znači i prazan, usamljen život u braku.

Gosti dolaze tokom celog dana, a mladenci treba da ih ugoste sa osmehom i dobrom voljom. Smatra se da će, što više ljudi tog dana uđe u njihov dom, to više radosti i blagostanja imati u zajedničkom životu.

Do ponoći ovo mora da se ispuni

Prema narodnom verovanju, mladenci bi do ponoći trebalo da ispune nekoliko važnih stvari:

- da ugoste makar nekoliko ljudi u svom domu

- da podele mladenčiće

- da u kući vlada mir, bez svađa i teških reči

- da zajedno provedu veče, u slozi i dobrom raspoloženju

Veruje se da će način na koji provedu ovaj dan odrediti atmosferu u braku tokom cele godine, pa čak i duže.

Verovanje koje se i danas poštuje

Iako mnogi danas Mladence obeležavaju simbolično, običaji se i dalje prenose s kolena na koleno. Smatra se da parovi koji ispoštuju tradiciju mogu očekivati više sreće, razumevanja i stabilnosti u braku.

Zato ovaj dan nije samo još jedan datum u kalendaru, već prilika da mladenci, kroz male rituale, postave temelje zajedničkog života.

Autor: D.Bošković