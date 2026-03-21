Parovi koji slave MLADENCE ovo obavezno moraju da urade u nedelju: Običaji koji donose BRAK BEZ SVAĐE I NOVAC U KUĆU

Mladenci su prolećni praznik koji vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju svake godine 22. marta. Prevashodno je posvećen mladim bračnim parovima, a bogata tradicija nalaže da se tog dana prvi put samostalno i svečano primaju gosti u zajedničkom domu. Mnogobrojni običaji prate ovaj značajan datum, preplićući istorijsko sećanje na rane hrišćanske mučenike sa starim narodnim verovanjima o plodnosti, zdravlju i dugovečnosti braka.

Istorija i simbolika Mladenaca

Iako je u našem narodu praznik pretežno orijentisan na mlade supružnike, njegova crkvena i istorijska osnova vezana je za 320. godinu i stradanje Svetih 40 mučenika Sevastijskih. Ovi mladi vojnici rimske legije su, uprkos strogim zabranama cara Likinija, javno odbili da se odreknu hrišćanske vere, zbog čega su osuđeni na surovo smrzavanje u zaleđenom jezeru. Kako su stradalnici bili mahom mladići, naš narod je ovaj dan posvetio mladim bračnim parovima, povezujući njihovu istrajnost u veri sa istrajnošću koja je neophodna u braku.

Tokom venčanja u crkvi, na glave mladenaca stavljaju se krune, odnosno venci, koji imaju trostruku simboliku usko povezanu sa Mladencima. Carski venci podsećaju da je svaki čovek car i carica u svom mikrokosmosu, odnosno u svojoj kući. Mučenički venci podsećaju na žrtvu, kompromis i iskušenja koje brak sa sobom nosi, po ugledu na sevastijske mučenike. Venci besmrtne slave obećavaju večnu ljubav i blagodat za one koji ostanu verni jedno drugom i prevaziđu sve životne prepreke.

Tradicionalni mladenčići: Kruna praznične trpeze

Najživopisniji običaj je mešenje mladenčića, obrednih okruglih kolačića koje priprema mlada domaćica. Običaj nalaže da ustane rano ujutru i umesi tačno 40 kolačića (u nekim krajevima i 41), koji simbolizuje buduće potomstvo i produžetak loze.

Simbolika mladenčića je izuzetno bogata. Pšenično brašno predstavlja plodnost, snagu i dugovečnost. Kružni oblik kolačića simbolizuje celovitost, porodični krug i večnu ljubav. Premazivanje medom ima za cilj da osigura slast braka, bez nesloge, neverstva ili spoljnih loših uticaja.

Pre pečenja mladenčiće možete izbockati grančicom drena (kako bi ukućani bili zdravi kao dren), što je drevni običaj koji se danas često menja upotrebom viljuške.

Da li je trpeza za Mladence uvek posna?

Kako Mladenci uvek padaju u periodu Uskršnjeg posta, sva hrana na prazničnoj trpezi obavezno mora biti posna. Pored slatkih mladenčića koji su, zapravo, centralni deo trpeze, gostima se služe posne sarme (punjene pirinčem, sočivom ili pečurkama), pasulj prebranac, slane pite, turšija i riba.

Staro verovanje nalaže da bi priprema mrsne hrane na ovaj dan donela nesreću, pa se pravila pripreme posne hrane poštuju pre svega radi zdravlja i napretka mladih supružnika i njihove buduće dece.

Autor: A.A.