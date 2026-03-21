'U APRILU ĆE PADATI SNEG' Poznati meteorolog dao detaljnu prognozu za proleće: Evo šta nas čeka

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da su, iako su dnevne temperature iznad proseka za ovo doba godine, jutarnji i večernji sati hladni, kao i da će april obeležiti sveža varijanta proleća, dok se u maju očekuje toplija varijanta vremena, karakteristična za pozno proleće.

"Proleće kao i svako proleće svake godine - u aprilu sveža varijanta proleća, iako će u nekim danima biti natprosečno visoke temperature, ali će dolaziti povremeno i do zahlađenja. Tek u maju možemo da očekujemo topliju varijantu vremena, ali tada dolaze oni letnji pljuskovi, grmljavine, što je karakteristika za pozno proleće", rekao je Todorović za Tanjug.

Dodao je da sa produžetkom dana rastu i maksimalne temperature, što je tipično za ovo godišnje doba u Srbiji.

"Već su počele biljke da listaju, da cvetaju. Narednih pet do šest dana biće toplo sa prosečnim temperaturama između 12 i 15 stepeni. U jutarnjim satima biće sveže, znači još uvek ne treba odlagati zimsku odeću, jer je ona potrebna ujutru i uveče zbog zaštite od hladnoće i slabog mraza kojeg ima u nižim brdsko-planinskim predelima. Tako da, proleće ide svojim tokom", rekao je Todorović.

Ukazao je da postoji nagoveštaj izvesnog zahlađenja tokom poslednjih nekoliko dana marta kada se očekuje više oblaka i vetar severac praćen kišom.

"Severac će više da hladi organizam, tako da još se nismo oprostili od ovog ranog proleća", rekao je Todorović.

Dodao je da će poslednjih dana marta i tokom prvih dana aprila padati sneg u planinskim predelima.

"Na Kopaoniku ga ima dovoljno, tako da će i narednih još 15 do 20 dana biti uslova za skijanje, u nižim predelima moglo bi čak da bude malo i snega na nadmorskim visinama oko 500 do 600 metara, u Beogradu ne bi trebalo da ga bude. Biće mraza i raste verovatnoća za jutarnje mrazeve", rekao je Todorović.

On je naveo statističke podatke koji kažu da se letnja temperatura od 25 stepeni očekuje sredinom aprila, a poslednji period kada se očekuje ta letnja temperatura je sredina oktobra.

"Za kraj marta očekuje se pik toplote, kada će maksimalna temperatura biti iznad 15 stepeni", rekao je Todorović.

Autor: Marija Radić