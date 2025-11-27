Ovakvom početku decembra se malo ko nadao: Mnogi će se obradovati, a evo šta nas čeka

Sam kraj novembra protiče u znaku pravog zimskog vremena, uz smenu kiše, susnežice i snega, ponegde čak i uz ledenu kišu. Temperature su tek koji stepen iznad nule i ispod proseka su za ovo doba godine.

Naše područje sve do vikenda biće pod uticajem ciklona sa juga Italije i Grčke koji je odgovoran za ovakve vremenske prilike.

Od vikenda će sve više jačati anticiklon, uz osetniji porast vazdušnog pritiska.

U nedelju sledi stabilizacija vremena i to će biti uvod u stabilno vreme početkom decembra, a biće i toplije.

Sam početak decembra doneće hladna i maglovita jutra, uz maglu i slab mraz, ali će tokom dana biti sunčani i toplije, a već od utorka temperature iznad 10 stepeni.

Potom se u nastavku početka decembra očekuju i toplija jutra, a tokom dana će biti još toplije, uz smenu sunčanih i oblčnih intervala.

Očekuje se priliv toplije vazdušne mase, a maksimalna temperatura biće od 11 do 15 stepeni, što su vrednosti iznad proseka za decembar.

U pojedinim predelima magla se očekuje duže tokom dana i u tim predelima biće hladnije.

Oko 7. decembra usledilo bi prolazno naoblačenje sa kišom, uz manji pad temperature, ali za sada bez značajnijeg zahlađenja.

Dakle, nakom hladnog zavreštka novembra, početak decemba doneće stabilno i znatno toplije vreme.

Autor: Marija Radić