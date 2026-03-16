Koliko je suvi šampon za kosu štetan - i koje zamene koristiti?

Stručnjaci upozoravaju da postoji jedna mana šampona za suvo pranje kose, a tu je i alternativa koja će vam i bolje odraditi posao.

Ako se borite s masnom kosom, verovatno tražite suvi šampon kao brzo rešenje. Brzo poprskate koren, počešete i kosa izgleda osveženo, bez pranja i ponovnog stilizovanja.

Ali, stručnjaci upozoravaju da suvi šampon može ostaviti tanki sloj praha na temenu i učiniti da opet poželite da operete kosu.

Zion Ko Lam, stručnjakinja za negu kože, nedavno je na društvenim mrežama podelila jednostavan trik: micelarna voda može puno bolje osvežiti masne korene nego suvi šampon. Mnoge od nas već imaju micelarnu vodu u kući, jer služi za uklanjanje šminke, ali pokazuje se da u nuždi može delovati i na temenu.

Micelarna voda na kosi?

Zion je objasnila da koristi blaznice koje umoči u micelarnu vodu i njime lagano prebriše koren kose. Micelarne molekule vežu se za ulje i prljavštinu, što omogućava njihovo uklanjanje s kose, a ne samo maskiranje masnoće.

"Spas za sve koji imaju masnu kosu, a nemaju vremena za tuširanje, ovo stvarno deluje. Naravno, ne zamenjuje šampon, ali kad jednostavno nemate vremena za pranje, micelarna voda može spasiti situaciju", kaže Zion.

Umesto prskanja po temenu, korišćenje blaznice omogućava da se masnoća i nečistoće doslovno uklone, umesto da se samo prikriju.

Zašto micelarna voda deluje?

Micelarna voda sadrži molekule s hidrofilnom glavom i hidrofobnim repom. Hidrofobni deo veže ulje i prljavštinu, što je razlog zašto se tako dobro koristi za uklanjanje šminke i kreme za sunčanje.

Važno je napomenuti da micelarna voda nije zamena za pranje kose. Iako ne ostavlja prah kao suvi šampon, neki korisnici kažu da kosa može delovati "lepljivo" nakon korišćenja. Ipak, izgled kose je čistiji i manje mastan.

Iskustva drugih korisnika

Mnogi komentatori na objavi Zion tvrde da koriste ovaj trik godinama, dok su drugi rekli da će ga isprobati prvi put. Neki su predložili i alternativne metode poput dečjeg pudera ili kukuruznog skroba, nanesenih četkicom za šminku.

Jedna osoba je dodala savet za tamniju kosu: pomešajte kukuruzni skrob s malo kakaa kako bi puder bio smeđe boje i ne bi ostavljao bele tragove.

Autor: A.A.