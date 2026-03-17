TRIK OD 0 DINARA: Ubacite ovo u ormar i rešite se vlage i neprijatnih mirisa zauvek!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com

Dolazak proleća i promenljive temperature često donose jedan dosadan problem u našim domovima – vlagu u ormarima. Sigurno vam se desilo da otvorite garderober, a omiljena majica miriše na „vlagu“, iako je čista.

Pre nego što potrošite novac na skupe osveživače pune hemikalija, isprobajte trikove koje su koristile još naše bake, a koji su ponovo hit na društvenim mrežama.

1. Čudesna kreda protiv vlage

Obična bela kreda koju koriste deca u školi je neverovatan sakupljač vlage. Kreda je prirodno porozna i upija višak vode iz vazduha pre nego što ona stigne do vaše odeće.

Šta da uradite: Svežite par komada krede u mrežicu ili ih stavite u staru čarapu i okačite u ugao ormara. Menjajte ih jednom mesečno i zaboravite na buđ.

2. Pirinač – više od priloga uz ručak

Pirinač je svetski poznat po upijanju vlage (setite se samo trika sa telefonom koji upadne u vodu).

Šta da uradite: Sipajte šaku pirinča u malu teglu bez poklopca ili pamučnu vrećicu. Ako želite da vam ormar miriše kao u hotelu, nakapajte 5-6 kapi eteričnog ulja lavande ili limuna direktno na zrna.

3. Drvene štipaljke kao mirisni „difuzeri“

Ako imate drvene štipaljke za veš, imate i besplatan osveživač. Drvo odlično zadržava mirise.

Šta da uradite: Nakvasite štipaljku omiljenim parfemom ili eteričnim uljem i zakačite je na vešalicu unutar ormara. Miris će se polako oslobađati nedeljama.

Zlatno pravilo: Nikada ne stavljajte „polu-čistu“ odeću nazad!

Nutricionisti i stručnjaci za higijenu upozoravaju da je najveća greška vraćanje odeće koju ste nosili samo jednom. Čestice kože, parfema i znoja u zatvorenom prostoru ormara postaju leglo za neprijatne mirise. Ako stvar nije za pranje, bar je dobro izluftirajte pre vraćanja na policu.

Autor: D.S.

