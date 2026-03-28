Pleteni dodaci: Kako vuneni detalji osvajaju ulice i modne piste!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Od klasičnih džempera do neobičnih torbi i aksesoara – pleteni komadi ponovo su u centru pažnje.

Poslednjih sezona, pleteni dodaci osvajaju modnu scenu na neočekivane načine. I nisu samo za zimu! Dizajneri kombinuju tradicionalne tehnike sa modernim krojevima i neobičnim materijalima, stvarajući komade koji su istovremeno nostalgični i apsolutno trendi. Od torbi i šešira, preko crop topova i haljina, do detalja kao što su rukavice i čarape – postali su modni fenomen koji povezuje udobnost i stil.

Trend je naročito popularan među street style entuzijastima i influenserima, koji koriste pletene komade da daju toplinu i teksturu svakodnevnim kombinacijama. U isto vreme, pleteni dodaci se pojavljuju i na modnim pistama, gde luksuzni brendovi spajaju vunene komade sa svilenim ili kožnim elementima, stvarajući neočekivane kontraste.

Jedna od najlepših stvari kod ovog trenda je njegova svestranost. Pleteni dodaci mogu da budu dominantan deo outfita, poput oversized džempera, ali i suptilan detalj, kao što je tanki šal ili rukavica sa zanimljivim uzorkom. Pravilnim kombinovanjem boja i tekstura, pletenina može podići i najjednostavniju kombinaciju na nivo sofisticiranog stila.

Najbolje platneni dodaci idu uz neutralne tonove, ali i sa jarkim bojama, zavisno od efekta koji želite da postignete. Minimalistički modeli kombinuju se sa klasičnim pantalonama i kožnim čizmama, dok šareni ili oversized komadi mogu biti savršeni akcenat uz jednostavne haljine ili farmerke. Uvek imajte na umu ravnotežu – kada su pleteni dodaci u fokusu, ostatak outfita treba da bude jednostavan.

Pleteni dodaci nisu samo trend – oni su dokaz kako moda voli da se vraća tradiciji i da reinterpretira klasiku. Udobnost, toplina i kreativnost čine ovaj fenomen posebnim, a svaka osoba koja se igra teksturama i detaljima pletenine može kreirati outfit koji je udoban, moderan i upečatljiv.

Autor: S.Paunović

