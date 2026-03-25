Evo kako se N1 sprema da krši izbornu tišinu: Emitovaće film o bloladerima koji su se u Strazburu žalili na svoju zemlju

Uoči izborne tišine, N1 i Nova S ponovo su u centru pažnje zbog sadržaja koji se može tumačiti kao politički pristrasan i potencijalno nedozvoljen uticaj na birače, obzirom da će u petak emitovati film "Tura do Strazbura".
Radi se o dokumentarnom filmu koji se bavi biciklističkom akcijom do Strazbura, ali način i termin emitovanja izazivaju sumnju da se kroz takve sadržaje može pokušati zaobilaženje pravila izborne tišine i indirektan uticaj na javnost.
25. март 2026.
Mora se uzeti u obzir da film govori o blokaderima koji su biciklima išli do Strazbura da se žale na svoju zemlju.
