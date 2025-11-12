'N1 I NOVA S NEMAJU AGENDU ISTINE VEĆ AGENDU RUŠENJA DRŽAVE' Vučić: Laž je postala matrica profesionalizma

N1 i Nova S će prljavu kampanju da nastave, rekao je predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je to što N1 i Nova S nisu izvestili da je Dijana Hrka prevezena u bolnicu:

- Oko N1 i Nove S ne mislim da je bilo ko iznenađen. Imaju agendu, a to nije agenda istine, već agenda rušenja države. Sve poruke su im bile morbidne. Ne znam da li sam razumeo, ali i gospođa Kandić je racionalno reagovala. N1 i Nova S će prljavu kampanju da nastave. Što se RTS tiče, još pre dve i po godine sam govorio da posle Ribnikara prave malo ozbiljnije, ali još opasnije vesti od N1 i Nove S. Rano ustajem, uvek pre 5 ujutru pa pogledam vesti na RTS - stvarno sam video da su gori nego N1. Nisam znao da ih uređuje čovek koji želi da svi poumiremo, i naša deca. Laž je postala matrica profesionalizma, to je fensi, urbano - rekao je on.

Autor: D.Bošković