Šta BRADA I BRKOVI govore o muškarcu? Ovo je znak da je INTELIGENTAN, ali i VELIKI EGOISTA

Kakva brada i kakvi brkovi, takav i muškarac. Evo šta ovaj detalj može da otkrije.

Neki muškarci rado biraju da nose bradu odnosno brkove. Kod nekih je to čak i deo dugogodišnjeg imižda, a ovom detalju na muškom licu priča se i priča, pa se tako našlo mesta i za jednu zanimljivu temu o tome šta bi takav stil mogao da otkrije o onome ko ga bira.

Tumačenja ima više, a među njima se izdvaja i ova procena.

Puna brada - zreo i intelektualan tip

Puna brada je najčešće asocijacija na akademike i naučnike. Često se vezuje i za značajna religijska imena, poput Mojsija i Isusa. Stručnjaci kažu ona odaje duh prošlosti i istorije. Nose je muškarci starinskog stila, ali nije strana ni pripadnicima mlađih generacija, bez sumnje, ljubitelja nekih davnih vremena. Asocijacije koje budi ovakva brada znanje i zrelost upravo su odlike muškaraca koji se za nju odlučuju.

"Kozja bradica" - muškarac zaglavljen u prošlosti

Brada poznata kao kozja bradica bila je popularna devedestih. Muškarci koji je i danas nose smatraju se pomalo staromodnim, nostalgičnim osobama koje se stalno vraćaju na ono što se dogodilo. Ako želite da ispratite nove trendove i da prošlost ostavite iza sebe, promenite svoj izgled.

Činstrep, šiljasta bradica - muškarac koji traži pažnju

Brada odaje da je njen vlasnik željan pažnje. Za ovakvu bradu muškarac se i odlučuje upravo iz razloga da bi nju svi primetili i postavljali mu pitanja o njegovoj upečatljivoj bradi.

Brkovi u obliku potkovice - nekonvencionalni muškarac

"Potkovica" brkovi najčešće se viđaju na rvačima ili bajkerima. Ova vrsta brkova najčešće je pratilac buntovnika, muškaraca koji se izdvaju od okoline.

Dugi uvijeni brkovi - ljubazan muškarac

Dugi uvijeni brkovi takođe su odlika nekih ranijih vremena i asocijacija na džentlemene iz prošlosti i na njihova tajna udruženja. Muškarac kojem su oni favorit spada u prijatne, uviđajne i pažljive muškarce. I podseća nas da su džentlmeni i dalje tu.

Klasični brkovi

Nose ih inteligentni muškarci, muževni, sa stilom. Vatreni su i puni samopouzdanja, ali mogu da budu i veoma egoistični i tašti.

Autor: S.M.