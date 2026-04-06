Steve Madden predstavlja prolećnu kolekciju kroz kampanju 'HELLO, Spring!'

Steve Madden ulazi u novu sezonu predstavljajući kampanju „HELLO, Spring!”, globalnu modnu priču inspirisanu energijom najuzbudljivijih svetskih gradova.

Kroz pažljivo osmišljene mini scenografije koje prizivaju duh Njujorka, Rima, Meksiko Sitija, Pariza i Tokija, brend donosi prolećnu kolekciju u znaku boja, laganijih slojeva i obuće stvorene da bude primećena.

Nova kampanja oživljava svaki grad kroz vibrantne setove sa upečatljivom popestetikom, prenoseći atmosferu proleća u pokretu. Zajedno, ovi vizuelni svetovi gradejedinstvenu i dinamičnu priču u kojoj obuća zauzima centralno mesto. Kako dani postajusvetliji, a gradske ulice sve življe, Steve Madden stavlja fokus na modele koji prate ritamsavremenog života i slave individualni stil.

U kampanji se pojavljuje dinamična postava koju čine Delilah Belle, Charlie Jordan,Bernie Martínez Ocasio i Selina Yang, a svako od njih unosi autentičnu energijuurbanog proleća u sezonske modne kombinacije. Njihova različitost dodatno naglašavaporuku kampanje - da je stil ličan, slobodan i uvek u pokretu.

Od Njujorka do Tokija, od Meksiko Sitija do Rima, proleće je univerzalan osećaj. To jetrenutak kada se grad budi, kada se boje vraćaju u svakodnevicu, a obuća postaje prvi inajupečatljiviji korak nove sezone. Inspirisana gradovima širom sveta i trenucima kojinose optimizam, kampanja „HELLO, Spring!” prati ritam proleća, korak po korak.

Kroz ovu kampanju, Steve Madden slavi lični stil i podseća da moda počinje onogtrenutka kada zakoračimo napolje. Bilo da ste na ulicama velike metropole ili uživate uprvim toplim danima bliže domu, poruka je jasna - gde god da se nalazite, proleće jestiglo.

Novu Steve Madden kolekciju možete da pronađete u Steve Madden radnjama u KnezMihailovoj i Galeriji u Beogradu, BIG Fashion-u u Novom Sadu, kao i online na fashionandfriends.com i istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Autor: S.M.