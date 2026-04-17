Zašto se stil menja sa godinama: I zašto je to zapravo znak da rastemo!

Izvor: Pink.rs

Odeća nije samo moda — ona prati naše životne faze, iskustva i promene koje nas oblikuju.

Promena stila kroz godine nije znak da više ne znamo šta nam stoji, već prirodan proces u kojem se menja način na koji doživljavamo sebe. Ono što smo voleli u ranim dvadesetim retko ostaje isto u kasnijim godinama, jer se menjaju prioriteti, samopouzdanje i način života. Stil, zapravo, uvek ide ukorak sa ličnim razvojem.

U mlađim godinama često eksperimentišemo. Tada moda služi kao igra — isprobavanje različitih trendova, boja i krojeva, bez previše razmišljanja o tome šta nam zaista odgovara. Kako vreme prolazi, počinjemo da biramo ono u čemu se osećamo prijatno, a ne samo ono što je trenutno popularno.

Jedan od ključnih razloga za promenu stila jeste i veće samopouzdanje koje dolazi sa iskustvom. Vremenom učimo šta nam stoji, u čemu se osećamo dobro i šta želimo da poručimo svojom pojavom. Moda tada prestaje da bude maskiranje i postaje alat za autentično izražavanje ličnosti.

Tu su i životne okolnosti koje igraju veliku ulogu — posao, svakodnevne obaveze, roditeljstvo ili drugačiji tempo života. Sve to utiče na to kako biramo garderobu, pa udobnost i praktičnost postaju jednako važni kao i estetika. Stil se tada prilagođava životu, a ne obrnuto.

Promena stila sa godinama nije gubitak identiteta, već njegovo oblikovanje. To je znak da se razvijamo, da bolje poznajemo sebe i da više ne pratimo modu slepo, već je koristimo kao odraz onoga što jesmo u datom trenutku života.

Autor: S.Paunović

