Jedno pravilo menja sve iz korena: Ovo je tajna urednih domova

Nered u domu retko nastaje odjednom i bez razloga. Mnogo češće je posledica sitnih odluka koje svakodnevno odlažemo, poput ostavljene pošte, garderobe ili predmeta "za kasnije". Vremenom se te male navike pretvaraju u haos koji deluje kao da se pojavio niotkuda.

Upravo iz potrebe da se takav obrazac prekine nastalo je takozvano pravilo jednog dodira. Reč je o jednostavnom principu organizacije koji menja način razmišljanja o svakodnevnim obavezama i pomaže da prostor ostane uredan bez dodatnog napora.

Šta podrazumeva pravilo jednog dodira

Osnovna ideja ovog pristupa je da svaki predmet koji uzmete odmah vratite na njegovo mesto. Isto važi i za obaveze. Kada nešto započnete, cilj je da to i završite, umesto da ostavljate za kasnije.

Na taj način sprečava se gomilanje. Umesto privremenih rešenja, sve se rešava u trenutku, čime se održava kontinuitet reda u prostoru.

Nered nastaje iz svakodnevnih navika

Organizatori prostora često ukazuju na pojavu poznatu kao "klater drift", odnosno stalno premeštanje istih stvari s jednog mesta na drugo. Upravo to dovodi do stvaranja nereda koji se postepeno širi.

Na primer, koverte ostavljene na kuhinjskoj površini brzo se pretvaraju u gomilu papira, dok garderoba prebačena preko stolice postaje stalni izvor nereda. Kada se reaguje odmah, takve situacije se uopšte ne razvijaju.

Prednosti ovog pristupa

Jedna od najvećih prednosti pravila jednog dodira jeste to što ne zahteva dodatno vreme za čišćenje. Umesto toga, menja način na koji koristimo vreme tokom dana i kako pristupamo malim obavezama.

Kada se prekine navika odlaganja, prostor počinje da deluje urednije gotovo automatski. Psihološki osećaj opterećenja se smanjuje, jer se mali zadaci više ne nagomilavaju u pozadini.

Kako uvesti pravilo u svakodnevicu?

Stručnjaci savetuju da se sa primenom ovog principa krene postepeno. Najbolje je izabrati jednu zonu u domu, poput kuhinje ili ulaznog dela, gde se nered najčešće stvara.

U toj zoni treba postaviti jasno pravilo da nijedan predmet ne ostaje bez svog mesta. Nakon nekoliko dana, ovakav način ponašanja postaje navika koja se prirodno prenosi i na ostatak doma.

Dugoročni efekti i realna očekivanja

Važno je razumeti da pravilo jednog dodira nije brzo rešenje za pretrpan prostor. Ipak, kao dugoročna strategija pokazuje se veoma efikasnim u održavanju reda.

Kada se kombinuje sa redovnim čišćenjem i uklanjanjem viška stvari, dom počinje da izgleda uredno bez velikog truda. Umesto stalne borbe sa neredom, prostor postaje funkcionalan i prijatan za svakodnevni život.



Autor: Jovana Nerić