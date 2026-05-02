VEČITA DILEMA: Da li su helanke rezervisane samo za sportsku aktivnost ili su pun pogodak za večernji izlazak?

Granica između udobnosti i elegancije se briše – ali da li helanke zaista pripadaju kancelariji i večernjim izlascima?

Helanke su odavno prestale da budu isključivo deo sportske opreme. Nekada rezervisane za trening i opuštene kućne varijante, danas se sve češće viđaju i u gradskim, pa čak i poslovnim kombinacijama. Razlog je jednostavan – udobnost koju nude teško je nadmašiti, a modna industrija pronašla je način da ih prilagodi različitim stilovima.

Ipak, pitanje granice i dalje ostaje otvoreno. Klasične sportske helanke, napravljene za fizičku aktivnost, retko su prikladne za formalnije prilike. Međutim, modeli od čvršćih materijala, sa visokim strukom i bez sportskih detalja, mogu izgledati elegantno kada se kombinuju sa dužim blejzerima, košuljama ili tunikama.

Za večernje izlaske, helanke mogu biti pun pogodak – posebno ako su od kože ili imaju zanimljive teksture. U kombinaciji sa štiklama i efektnim gornjim delom, lako prelaze iz casual u chic. Ključ je u balansu: ako su helanke jednostavne, ostatak kombinacije može biti upadljiviji i obrnuto.

Kada je reč o kancelariji, situacija je nešto osetljivija. Sve zavisi od dres koda firme. U opuštenijem radnom okruženju, helanke mogu proći kao deo poslovnog stila, ali uz jasno pravilo – moraju biti kvalitetne, neprozirne i pažljivo uklopljene sa ostatkom garderobe. U formalnijim firmama, ipak je bolje držati se klasičnih pantalona.

Helanke nisu više ograničene samo na trening, ali nisu ni univerzalno rešenje za svaku priliku. Uz pravi izbor materijala i kombinacija, mogu izgledati moderno i sofisticirano – ali granica dobrog ukusa i dalje igra ključnu ulogu.

Autor: S.Paunović