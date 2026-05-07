Sudopera vam izgleda čisto, a zapravo je leglo bakterija: Ove greške pravimo svakog dana!

Jedno mesto u kuhinji koje koristimo stalno može biti prljavije od WC šolje – evo kako da ga održite besprekorno čistim.

Sudopera je jedno od najkorišćenijih mesta u svakom domu, ali upravo zato često postaje i najveći izvor bakterija. Ostaci hrane, vlaga i svakodnevna upotreba stvaraju idealne uslove za razmnožavanje mikroorganizama, čak i kada na prvi pogled deluje potpuno čisto.

Najčešća greška je to što sudoperu samo isperemo vodom nakon pranja sudova. Iako uklanja vidljive ostatke, voda ne eliminiše bakterije koje se zadržavaju na površini i u odvodu. Upravo tu se vremenom stvara neprijatan miris i potencijalni rizik za higijenu cele kuhinje.

Da bi sudopera zaista bila čista, potrebno je svakodnevno brzo čišćenje – deterdžentom ili blagim dezinfekcionim sredstvom. Posebnu pažnju treba obratiti na ivice, sifon i odvod, gde se najviše zadržavaju nečistoće koje često zanemarujemo.

Još jedna stvar koju mnogi previđaju jeste sunđer. Ako ga ne menjate redovno, on postaje pravi “rasadnik” bakterija koje zatim prenosite po sudoperi i sudovima. Preporučuje se da ga menjate na svake nedelju do dve ili da ga redovno dezinfikujete.

Na kraju, mala rutina pravi veliku razliku: nakon svakog korišćenja obrišite sudoperu suvom krpom. Suva površina znači manje vlage, a samim tim i manje uslova za razvoj bakterija. Uz ove jednostavne navike, vaša kuhinja će biti ne samo čista na oko – već i zaista higijenski bezbedna.

Autor: S.Paunović

