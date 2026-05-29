Your Summer Break: Steve Madden predstavlja letnju kampanju

Steve Madden ovog leta poziva na beg od svakodnevice i ulazak u sezonu sunca, peska i bezbrižnih dana uz more. Nova letnja kampanja „Your Summer Break” osmišljena je kao modni podsetnik da leto ne počinje samo destinacijom, već osećajem slobode, samopouzdanja i stila koji prati svaki korak. Kampanja donosi estetiku inspirisanu plažom, zlatnim obalama, zalascima sunca i trenucima koji se pamte.

Kolekcija je kreirana za sve letnje scenarije, od laganih šetnji pored obale i dnevnih gradskih kombinacija, do večernjih izlazaka i spontanih proslava uz zalazak sunca. U fokusu su sandale, papuče, ravni modeli i efektne potpetice koje spajaju udobnost, upečatljiv dizajn i prepoznatljivu Steve Madden energiju. Svaki par zamišljen je kao detalj koji ne prati samo trend, već naglašava lični stil, stav i raspoloženje.

Letnja paleta donosi razigrane tonove tirkizne, nežne narandžaste, ružičaste i žute, dok vizuali prizivaju atmosferu odmora, plaže i bezbrižnog letnjeg ritma. Deo ponude je i dalje fokusiran na vanvremenske kolorite, bež, crnu, belu i braon, koji se savršeno uklapaju uz svaki stil i outfit.

„Your Summer Break” nije samo naziv kampanje, već poziv da leto bude tvoje, u tvom ritmu, sa komadima koji se lako uklapaju u sve planove, od prvog jutarnjeg izlaska na sunce do poslednjeg plesa u modelima koji privlače pažnju.

Letnju Steve Mdden kolekciju prinađite u Steve Madden radnjama u Galeriji Belgrade i Knez Mihailovoj u Beogradu, kao i u BIG Fashion u Novom Sadu. Artikli su dostupni i u svim Fashion&Friends i Shoezen prodavnicama, online na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji.

Autor: D.S.