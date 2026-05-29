AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Your Summer Break: Steve Madden predstavlja letnju kampanju

Izvor: Promo, Foto: Promo/Steve Madden ||

Steve Madden ovog leta poziva na beg od svakodnevice i ulazak u sezonu sunca, peska i bezbrižnih dana uz more. Nova letnja kampanja „Your Summer Break” osmišljena je kao modni podsetnik da leto ne počinje samo destinacijom, već osećajem slobode, samopouzdanja i stila koji prati svaki korak. Kampanja donosi estetiku inspirisanu plažom, zlatnim obalama, zalascima sunca i trenucima koji se pamte.

Foto: Promo/Steve Madden

Kolekcija je kreirana za sve letnje scenarije, od laganih šetnji pored obale i dnevnih gradskih kombinacija, do večernjih izlazaka i spontanih proslava uz zalazak sunca. U fokusu su sandale, papuče, ravni modeli i efektne potpetice koje spajaju udobnost, upečatljiv dizajn i prepoznatljivu Steve Madden energiju. Svaki par zamišljen je kao detalj koji ne prati samo trend, već naglašava lični stil, stav i raspoloženje.

Foto: Promo/Steve Madden

Letnja paleta donosi razigrane tonove tirkizne, nežne narandžaste, ružičaste i žute, dok vizuali prizivaju atmosferu odmora, plaže i bezbrižnog letnjeg ritma. Deo ponude je i dalje fokusiran na vanvremenske kolorite, bež, crnu, belu i braon, koji se savršeno uklapaju uz svaki stil i outfit.

Foto: Promo/Steve Madden

„Your Summer Break” nije samo naziv kampanje, već poziv da leto bude tvoje, u tvom ritmu, sa komadima koji se lako uklapaju u sve planove, od prvog jutarnjeg izlaska na sunce do poslednjeg plesa u modelima koji privlače pažnju.

Foto: Promo/Steve Madden

Letnju Steve Mdden kolekciju prinađite u Steve Madden radnjama u Galeriji Belgrade i Knez Mihailovoj u Beogradu, kao i u BIG Fashion u Novom Sadu. Artikli su dostupni i u svim Fashion&Friends i Shoezen prodavnicama, online na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji.

Autor: D.S.

#Big Novi Sad

#Fashion and Friends

#Galerija Belgrade

#Knez Mihailova

#Obuća

#Papuče

#Sandale

#Steve Madden

#Your Summer Break

#letnja kolekcija

#letnji trendovi

#štikle

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Steve Madden predstavlja prolećnu kolekciju kroz kampanju 'HELLO, Spring!'

Dom, Lepota i Moda

STEVE MADDEN HIT MODELI SEZONE ZA MODERNE KORAKE

Dom, Lepota i Moda

STEVE MADDEN MOONLIT DISCO – Omaž legendarnoj disko eri

Lifestyle

SANDRO: Upoznajte kolekciju koja spaja Pariz i Mediteran

Dom, Lepota i Moda

Tommy Hilfiger predstavlja jesenju kampanju 2025: 'The Hilfiger Racing Club'

Dom, Lepota i Moda

MODNA ISPOVEST BATE SPASOJEVIĆA! Pripremio nov projekat pa otkrio: Novu kolekciju pravio sam iz srca, za jednu posebnu ženu (FOTO)