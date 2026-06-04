Da li nas odeća čini manje autentičnim nego ikad? Era algoritamskog stila!

Trendovi više ne nastaju samo na ulici – već u feedu. Stručnjaci upozoravaju da moda sve više gubi lični pečat i postaje proizvod algoritama i viralnih estetika.

Moda je oduvek bila način izražavanja ličnosti, ali u digitalnoj eri to pravilo se sve češće dovodi u pitanje. Danas se stil ne oblikuje samo kroz individualni ukus, već i kroz ono što algoritmi društvenih mreža odluče da nam prikažu kao poželjno.

Umesto spontanog razvoja ličnog stila, sve češće se govori o takozvanim “mikro-estetikama” koje dominiraju internetom – od clean girl i Y2K do gorpcore i drugih brzopromenljivih vizuelnih trendova. Problem nastaje kada te estetike počnu da zamenjuju individualnost, a ne da je nadograđuju.

Stručnjaci za modu i digitalnu kulturu ističu da se danas mnogi ljudi nesvesno oblače tako da odgovaraju algoritmu, a ne sebi. Odeća postaje deo vizuelnog identiteta za objavu, a ne za svakodnevni život, što dovodi do toga da stil sve češće izgleda ispravno, ali ne i lično.

Zanimljivo je da se u tom procesu javlja i paradoks – nikada nije bilo više različitih trendova, a nikada više uniformisanosti u načinu oblačenja. Ljudi sve češće izgledaju kao varijacije istog vizuelnog šablona, samo prilagođenog različitim platformama i filterima.

Ipak, pojedini modni analitičari smatraju da problem nije u trendovima sami po sebi, već u brzini njihovog smenjivanja i pritisku da se stalno bude u toku. U takvom okruženju, lični stil postaje manje proces, a više reakcija na digitalni impuls.

Pitanje koje se sve češće postavlja jeste da li autentičnost u modi danas znači potpuno odbacivanje trendova ili svesno korišćenje istih bez gubitka ličnog identiteta. Odgovor možda leži upravo u ravnoteži – između onoga što vidimo online i onoga što zaista osećamo da jesmo.

Autor: S.Paunović