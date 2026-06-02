Zdravlje, emocije i lične priče u fokusu četvrte konferencije 'Lepota žene'

O prevenciji i zdravlju, odnosima u savremenom društvu, ali i ličnim pobedama nad životnim preprekama razgovaralo se na četvrtoj po redu konferenciji 'Lepota žene', održanoj u Ložionici. Tokom tri panela i završne predstave, učesnici i mnogobrojna publika otvorili su važne teme koje se tiču svakodnevnog života žene.

Prvi panel, 'Zdravlje žene - Život u balansu', bio je posvećen fizičkom, hormonskom i reproduktivnom zdravlju. O značaju prevencije, redovnih pregleda i pravovremenog reagovanja govorile su ass. dr sc. med. Slađana Mihajlović, dr Milica Đurđić, dr Antonela Sabati Rajić i dr Vanja Đurić, uz moderaciju Danijele Davidov Kesar. Učesnice su ukazale na značaj prepoznavanja simptoma, kao i na važnost stručne dijagnostike i redovnih kontrola.

'Moramo da budemo nemilosrdne prema svom zdravlju i da idemo na pregled', poručila je dr Milica Đurđić.

Razgovor na temu 'Snaga žene - Optimizacija ljubavi', sa psihijatrom i psihoterapeutom dr Irenom Đorđević vodila je Nataša Vulin. U fokusu su bili emotivna stabilnost, razumevanje sopstvenih potreba i način na koji gradimo odnose u vremenu ubrzanog života i sveprisutnih društvenih mreža.

Dr Đorđević je istakla da se kvalitetan odnos ne zasniva na idealizaciji, već na iskrenoj povezanosti i spremnosti da se vidi i razume druga osoba onakva kakva jeste.

'Bliskost nije nešto što se podrazumeva – ona se gradi i čuva svakog dana', poručila je.

Treći panel, 'Pobeda žene - Trka sa preponama', doneo je lične priče žena koje su se suočile sa različitim životnim izazovima i uprkos njima pronašle snagu da nastave dalje.

Svoje iskustvo podelile su spisateljica Katarina Petrović, Sonja Milosavljević i Tijana Simić, kroz priče o suočavanju sa bolešću, ličnim prekretnicama i svakodnevnim borbama koje oblikuju identitet i jačaju otpornost. Zajednička poruka panela bila je da se snaga često ne ogleda u tome da se prepreke izbegnu, već u načinu na koji se kroz njih prolazi i nastavlja dalje.

Konferencija je završena u opuštenoj i vedroj atmosferi, monodramom Tatjane Kecman 10:1.

Konferencija je realizovana uz podršku partnera, kompanija Novo Nordisk, Vitapur, Carlsberg Srbija i brendova Dr Grandel, Imlek Oaza, Cumlaude Lab., Prolom Beauty Care, Prolom voda, Biota intima i Nutrino Lab.

Autor: S.M.