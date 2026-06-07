Ne čekajte da neprijatno zamiriše: Evo koliko često treba da menjate posteljinu tokom leta

Ekspertkinja za održivo čišćenje Paula Kvazi smatra da bi posteljinu tokom leta trebalo prati najmanje jednom nedeljno. Kako navodi, prosečna osoba provede između 49 i 60 sati nedeljno u krevetu, što znači da se tokom tog perioda na čaršavima i jastučnicama nakuplja velika količina nečistoća.

Tokom toplotnih talasa situacija postaje još izraženija jer pojačano znojenje stvara idealne uslove za razvoj bakterija i drugih mikroorganizama. Zbog toga stručnjaci smatraju da sedmodnevni ciklus pranja nije preterivanje, već važan deo održavanja higijene doma.

Mnogi ne razmišljaju o tome da jastučnice i navlake za jorgan svakodnevno dolaze u direktan kontakt sa licem i telom. Kada se na njima nakupe znoj, masnoće i mrtve ćelije kože, mogu doprineti začepljenju pora i pojavi akni.

Osim toga, grinje i alergeni koji se zadržavaju u posteljini mogu izazvati ili pogoršati simptome alergija, poput kijanja, suzenja očiju i otežanog disanja. Zato je redovno pranje posebno važno za osobe sa osetljivom kožom, alergijama ili respiratornim tegobama.

Na kojoj temperaturi je najbolje prati posteljinu?

Iako se tradicionalno preporučuje pranje na 60 stepeni kako bi se efikasno uklonile grinje i bakterije, stručnjaci navode da se većina redovnih pranja može obaviti i na 30 stepeni uz kvalitetan deterdžent.

Praktičan kompromis jeste da se posteljina pere jednom nedeljno na nižoj temperaturi, dok se jednom mesečno koristi program od 60 stepeni kako bi se osigurala temeljna dezinfekcija i uklanjanje mikroorganizama.

Ne nameštajte krevet odmah nakon buđenja

Jedna od najčešćih grešaka jeste trenutno nameštanje kreveta čim ustanete. Tokom noći u posteljini se zadržava određena količina vlage nastale znojenjem i telesnom toplotom.4

Stručnjaci savetuju da ostavite čaršave otkrivene najmanje 20 do 30 minuta nakon ustajanja. Tako će višak vlage ispariti, a smanjiće se uslovi pogodni za razvoj bakterija i grinja.

Iako se možda čini kao dodatna obaveza, nedeljno pranje posteljine tokom leta može značajno doprineti boljoj higijeni doma, kvalitetnijem snu i očuvanju zdravlja kože. U kombinaciji sa provetravanjem prostorije, sušenjem na otvorenom i pravilnim održavanjem kreveta, ova jednostavna navika može napraviti veliku razliku tokom najtoplijeg dela godine.

Autor: Jovana Nerić