Nije soda bikarbona: Dodajte kašiku jednog sastojka u veš-mašinu i odeća će biti mekša i svežija

Kada je reč o pranju veša, mnogi traže jednostavna i povoljna rešenja koja mogu da poboljšaju rezultate bez upotrebe dodatne hemije. Nakon sirćeta i sode bikarbone, pažnju privlači još jedan sastojak koji gotovo svi imaju u kuhinji, a to je obična kuhinjska so.
Ovaj jednostavan dodatak već godinama je deo kućnih trikova za održavanje garderobe, a mnogi tvrde da može da doprinese mekšoj odeći i dugotrajnijim bojama.
Kako so utiče na veš?
Dodavanje male količine soli tokom pranja može pomoći u omekšavanju tvrde vode, što omogućava deterdžentu da efikasnije ukloni nečistoće. Istovremeno, so može doprineti uklanjanju ostataka deterdženta i omekšivača koji se vremenom zadržavaju u vlaknima tkanine.
Zahvaljujući tome, odeća nakon pranja može biti prijatnija na dodir i delovati svežije.
Pomaže u očuvanju boja
Jedna od najvećih prednosti ovog trika jeste činjenica da so može pomoći u očuvanju intenziteta boja. Mnogi je koriste prilikom pranja farmerki, šarene garderobe i peškira, jer veruju da doprinosi sporijem ispiranju pigmenata iz tkanine.
Osim toga, može da pomogne u sprečavanju pojave sivila na svetloj odeći i uklanjanju naslaga koje tkaninama oduzimaju svež izgled.
Kako pravilno koristiti so?
Primena je veoma jednostavna. Pre nego što ubacite veš u bubanj, dodajte jednu do dve supene kašike kuhinjske ili morske soli. Nakon toga stavite garderobu i deterdžent kao i obično.
Za dodatnu mekoću mnogi koriste i malo alkoholnog sirćeta umesto klasičnog omekšivača.
Ipak, ne treba preterivati
Iako so može da bude koristan saveznik tokom pranja, stručnjaci savetuju umerenost. Povremena upotreba može pomoći u osvežavanju veša i omekšavanju vode, ali njeno prečesto korišćenje nije preporučljivo kako bi se izbeglo nepotrebno opterećenje pojedinih delova veš mašine.
Kao i kod svih kućnih trikova, najbolji rezultati postižu se kada se koriste povremeno i u skladu sa preporukama proizvođača uređaja.
Autor: Jovana Nerić