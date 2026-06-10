Nije soda bikarbona: Dodajte kašiku jednog sastojka u veš-mašinu i odeća će biti mekša i svežija

Kada je reč o pranju veša, mnogi traže jednostavna i povoljna rešenja koja mogu da poboljšaju rezultate bez upotrebe dodatne hemije. Nakon sirćeta i sode bikarbone, pažnju privlači još jedan sastojak koji gotovo svi imaju u kuhinji, a to je obična kuhinjska so.

Ovaj jednostavan dodatak već godinama je deo kućnih trikova za održavanje garderobe, a mnogi tvrde da može da doprinese mekšoj odeći i dugotrajnijim bojama.

Kako so utiče na veš?

Dodavanje male količine soli tokom pranja može pomoći u omekšavanju tvrde vode, što omogućava deterdžentu da efikasnije ukloni nečistoće. Istovremeno, so može doprineti uklanjanju ostataka deterdženta i omekšivača koji se vremenom zadržavaju u vlaknima tkanine.

Zahvaljujući tome, odeća nakon pranja može biti prijatnija na dodir i delovati svežije.

Pomaže u očuvanju boja

Jedna od najvećih prednosti ovog trika jeste činjenica da so može pomoći u očuvanju intenziteta boja. Mnogi je koriste prilikom pranja farmerki, šarene garderobe i peškira, jer veruju da doprinosi sporijem ispiranju pigmenata iz tkanine.

Osim toga, može da pomogne u sprečavanju pojave sivila na svetloj odeći i uklanjanju naslaga koje tkaninama oduzimaju svež izgled.

Kako pravilno koristiti so?

Primena je veoma jednostavna. Pre nego što ubacite veš u bubanj, dodajte jednu do dve supene kašike kuhinjske ili morske soli. Nakon toga stavite garderobu i deterdžent kao i obično.

Za dodatnu mekoću mnogi koriste i malo alkoholnog sirćeta umesto klasičnog omekšivača.

Ipak, ne treba preterivati

Iako so može da bude koristan saveznik tokom pranja, stručnjaci savetuju umerenost. Povremena upotreba može pomoći u osvežavanju veša i omekšavanju vode, ali njeno prečesto korišćenje nije preporučljivo kako bi se izbeglo nepotrebno opterećenje pojedinih delova veš mašine.

Kao i kod svih kućnih trikova, najbolji rezultati postižu se kada se koriste povremeno i u skladu sa preporukama proizvođača uređaja.

Autor: Jovana Nerić