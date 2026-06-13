ROBOT USISIVAČ: Pomodarstvo ili realan saveznik u čišćenju doma?

Pametni uređaji koji obećavaju čist pod bez truda – ali da li zaista ispunjavaju očekivanja?

Robot usisivači su u poslednjih nekoliko godina postali jedan od najpopularnijih pametnih kućnih uređaja, često predstavljeni kao rešenje koje menja način na koji održavamo dom. Ideja da se čišćenje odvija samo od sebe, dok vi radite nešto drugo ili niste ni kod kuće, zvuči gotovo idealno, ali se sve češće postavlja pitanje – da li je to praktična pomoć ili samo trend koji traje dok je nov?

U osnovi, robot usisivač je mali autonomni uređaj koji uz pomoć senzora i mapa prostora obilazi stan i skuplja prašinu i sitne nečistoće. Moderni modeli mogu da pamte raspored prostorija, izbegavaju prepreke i vraćaju se na bazu da se sami napune, što ih čini znatno naprednijim u odnosu na prve generacije koje su se kretale prilično nasumično.

Njihova najveća prednost je ušteda vremena i održavanje osnovne čistoće bez svakodnevnog angažovanja. Za ljude sa užurbanim stilom života, kućnim ljubimcima ili decom, robot usisivač može značajno da smanji potrebu za klasičnim usisavanjem i da produži vreme između detaljnog čišćenja doma.

Ipak, i pored napretka tehnologije, ovi uređaji još uvek nisu potpuno zamena za tradicionalno čišćenje. U uglovima, na tepisima sa dubljom prljavštinom ili u prostorijama sa puno prepreka, često ne mogu da postignu isti efekat kao klasičan usisivač, pa se više smatraju dodatkom nego potpunim rešenjem.

Robot usisivač nije ni čudo tehnologije koje briše sve kućne obaveze, ali ni običan trend bez svrhe. Najrealnije ga je posmatrati kao praktičnog saveznika koji održava osnovnu higijenu i olakšava svakodnevicu, dok i dalje ostavlja prostor za povremeno ručno dubinsko čišćenje doma.

Autor: S.Paunović