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Najotrovniji sastojak u vašem frižideru o kojem možda niste ni razmišljali

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Letnji meseci zahtevaju pojačanu pažnju prilikom skladištenja hrane, ne samo zbog visokih temperatura.

Posude za poneti, ostaci hrane i drugi kontejneri za skladištenje su praktični kako bi se hrana održala svežom. Međutim, važno je znati da ono što koristite može sadržavati jedan od najotrovnijih sastojaka u vašem frižideru – bisfenol A, poznat kao BPA.

BPA je hemikalija koja se koristi u proizvodnji plastike još od 1960-ih godina, uključujući popularne predmete kao što su Tupperware posude za hranu i bočice za vodu. Takođe se može naći u unutrašnjosti metalnih konzervi, vrhovima bočica i cevima za vodu. Kada hrana dođe u kontakt sa plastikom, metalom ili drugim materijalima koji sadrže BPA, postoji rizik da apsorbuje ovu hemikaliju. Iako Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) smatra da su male količine BPA sigurne za konzumaciju, preporučuje se oprez.

Iako su izmene zakonodavstva u 2012. i 2013. godini dovele do zabrane upotrebe BPA u određenim plastičnim proizvodima kao što su bočice za bebe i čaše za piće, to nije učinjeno iz sigurnosnih razloga. Studije su pokazale da izlaganje BPA može uticati na zdravlje fetusa, novorođenčadi i dece, posebno na prostatu i razvoj mozga.

Autor: Jovana Nerić

#frižider

#otrovni sastojak

#skladištenje hrane

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