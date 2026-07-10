Da li vam se ŠMINKA topi leti? Evo šta možete da učinite kako bi bila POSTOJANA tokom celog dana

Uz pravilnu pripremu kože, odabir dugotrajnih formula i primenu određenih tehnika, sav trud će da rezultira postojanim i svežim izgledom tokom celog dana.

Mnogim ženama je ovaj scenario dobro poznat: besprekorna šminka prilikom izlaska iz kuće, ali nakon samo nekoliko sati na letnjoj vrućini, tečni puder počinje da klizi sa lica, korektor nestaje, a T-zona se sija kao da je prekrivena slojem ulja.

Visoke temperature, vlažnost i povećano znojenje stvaraju savršene uslove za topljenje šminke, posebno za one sa masnom ili kombinovanom kožom. Međutim, postizanje dugotrajnog, svežeg izgleda nije nemoguća misija. Rešenje nije u nanošenju debljih slojeva proizvoda, već u pametnoj pripremi, pravom izboru formula i tehnikama nanošenja koje čine šminku otpornom na sve letnje izazove, izveštava The Times of India.

Priprema je pola posla

Postojanost šminke ne počinje nanošenjem pudera, već onim što se nanosi ispod njega. Pravilna priprema kože je apsolutno najvažniji korak. Tokom leta koža luči više sebuma - prirodnog ulja koje, u kombinaciji sa znojem, razgrađuje i rastvara šminku.

Jutarnju rutinu treba započeti blagim gelom ili penom za čišćenje kako bi se uklonio višak masnoće nakupljen tokom noći. Nakon čišćenja sledi korak koji osobe sa masnom kožom često preskaču: hidratacija. To je velika greška, jer dehidrirana koža može da luči još više sebuma u ​​pokušaju da se zaštiti. Ključno je odabrati lagani hidratantni gel bez ulja, koji se brzo upija i ne ostavlja težak sloj na koži.

Pre nanošenja šminke neophodno je koristiti proizvod sa zaštitnim faktorom (SPF) - poželjno onaj lagane, gel-teksture koji ne čini kožu masnom. Poslednji, ali ključni korak u procesu pripreme jeste nanošenje prajmera. Prajmer za matiranje stvara barijeru između kože i tečnog pudera, popunjava pore, kontroliše lučenje sebuma i obezbeđuje glatku podlogu za koju se šminka bukvalno „vezuje”, čime se znatno produžava njena postojanost.

Pravilan izbor i nanošenje proizvoda

Tokom leta preporučuje se izbegavanje teških, gustih tekstura. Potrebno je birati lagane tečne pudere sa oznakama „bez ulja“, „dugotrajni“ ili „otporni na prenos“. BB i CC kreme su takođe odličan izbor jer nude lakše pokrivanje i često sadrže dodatne hranljive sastojke.

Profesionalci takođe savetuju usklađivanje baze prajmera i pudera. Ako koristite prajmer na bazi silikona (potražite reči koje se završavaju na „-cone“ ili „-siloxane“ u sastojcima), podloga na bazi silikona će najbolje funkcionisati. Isto važi i za proizvode na bazi vode. Mešanje različitih baza može izazvati grudvice i neujednačen izgled.

Kada je reč o šminkanju očiju, vodootporne maskare i ajlajneri su neophodni kako bi se izbegao takozvani „efekat pande” izazvan znojenjem i vlagom. Ključna tehnika nanošenja podrazumeva rad u tankim slojevima. Umesto jednog debelog sloja pudera, preporučuje se nanošenje više tankih slojeva uz dobro utapkavanje vlažnim sunđerom. To omogućava proizvodu da se bolje stopi sa kožom radi prirodnijeg izgleda, a istovremeno značajno produžava njegovu postojanost.

Završni korak koji sve drži na mestu

Nakon što nanesete sve tečne i kremaste proizvode, vreme je da ih fiksirate providnim puderom u prahu. Njegova uloga je da upije višak sebuma, smanji sjaj i fiksira šminku kako bi ostala postojana tokom celog dana.

Za još dugotrajnije rezultate možete da isprobate tehniku poznatu kao „bejking” (baking). Nakon nanošenja korektora ispod očiju i na T-zonu, vlažnim sunđerom se u kožu utapka izdašan sloj transparentnog pudera u prahu. Puder se ostavlja da deluje pet do deset minuta - kako bi toplota kože pomogla da se proizvodi stope i fiksiraju - nakon čega se višak nežno uklanja velikom, mekom četkom. Rezultat je ujednačeniji ten i šminka koja je otpornija na razmazivanje i duže ostaje postojana.

Završni korak ka besprekornom izgledu je sprej za fiksiranje šminke, koji deluje kao nevidljivi štit, čuvajući šminku od toplote, vlage i trenja. Za masnu kožu najbolji izbor su matirajući sprejevi, jer kontrolišu sjaj i čine da šminka satima izgleda sveže.

Kako možete da osvežite svoj izgled?

Čak i uz najbolju pripremu, veoma je verovatno da će vaša T-zona tokom dana razviti blagi sjaj. Najveća greška je nanošenje novog sloja pudera direktno na masnu kožu; ovo jednostavno stvara težak, „zacementiran“ izgled.

Pravi pristup zahteva samo jednu stvar u vašoj torbici: upijajući papir. Nežno pritisnite papir na sjajne delove lica kako biste upili višak masnoće, a da pritom ne poremetite šminku. Tek tada - ako je potrebno - trebalo bi da koristite veliku četkicu da biste naneli veoma tanak sloj pudera u kamenu, isključivo na područja koja ste upravo upili.

Autor: S.M.