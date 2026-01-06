'Ovo će biti najhladnije jutro, jedna pojava stvoriće opasne uslove' Nedeljko Todorović dao prognozu za naredne dane: Evo kad se očekuje razvedravanje

On je dodao da će se nastaviti smenjivanje toplijih i hladnijih perioda, uz pojavu kiše i snega, ali bez dugotrajnih ekstrema.

Kiša, sneg, naglo zahlađenje i rizik od poplava obeležiće naredne dane, dok će najhladnije jutro od početka godine biti u petak, upozorava meteorolog Nedeljko Todorović.

Srbija je ušla u izražen kišno-snežni period, koji će, prema najavama meteorologa, trajati najmanje do početka naredne sedmice. Količina padavina već je premašila mesečni prosek, a do ponedeljka će u pojedinim krajevima dostići i dvostruku vrednost uobičajenu za januar.



Najveća količina padavina očekuje se u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, gde zbog dotoka vode iz Crne Gore postoji povećan rizik od izlivanja reka i bujičnih tokova.

Prema prognozama, nakon prestanka padavina i kratkotrajnog razvedravanja u četvrtak popodne, uslediće izraženo zahlađenje. Petak će doneti najhladnije jutro od početka godine, naročito u Beogradu i centralnim delovima zemlje.

"Minimalne temperature u Beogradu kretaće se od minus sedam do minus deset stepeni, ali će tokom dana doći do priliva toplijeg vazduha, pa će dnevne temperature biti u blagom plusu", rekao je Todorović.

Sneg, poledica i upozorenja

Sneg će se zadržati u pojedinim delovima zemlje do početka naredne sedmice, što može dovesti do pojave poledice u jutarnjim i noćnim časovima. Republički hidrometeorološki zavod već je izdao upozorenja na potencijalno opasne vremenske pojave.

"Kada se sneg tokom dana delimično otopi, a noću ponovo zaledi, stvaraju se opasni uslovi, posebno u saobraćaju", upozorio je Todorović.

On je dodao da će konačna ocena zime moći da se da tek krajem februara, naglasivši da su sećanja na vremenske prilike često varljiva i da su snežne zime u Srbiji i ranije imale izražene oscilacije.

- Prognoza na period duži od 5 do 8 dana nisu pouzdane, a mi smo tek na sredini zime - kaže meteorog.

Sneg na početku godine lako može da bude i jedini u Beogradu tokom zime, ali ne sme nas iznenaditi ako se ponovi krajem februara, rekao je Nedeljko Todorović.

Autor: D.Bošković