Zašto ženska odeća gotovo nikada nema prave džepove? Istina krije mnogo više od modnog trenda!

Na prvi pogled deluje kao beznačajan detalj, ali priča o ženskim džepovima otkriva kako su moda, društvene norme i položaj žena vekovima bili usko povezani.

Kada danas kupite pantalone ili sako i shvatite da su džepovi premali ili potpuno lažni, verovatno pomislite da je reč o lošem dizajnu. Međutim, istorija pokazuje da je odsustvo funkcionalnih džepova na ženskoj garderobi rezultat tradicije stare nekoliko vekova. U vreme kada su muškarci već imali ušivene džepove u pantalonama i kaputima, žene su ispod širokih suknji nosile zasebne platnene torbice vezane oko struka, kojima se pristupalo kroz proreze na haljinama. Kako se moda menjala, posebno krajem 18. i početkom 19. veka, haljine su postajale sve uže, pa za takve torbice više nije bilo mesta.

Umesto praktičnih džepova, žene su počele da nose male ručne torbice, poznate kao retikule, koje su ubrzo postale simbol elegancije. Istoričari mode smatraju da je upravo tada praktičnost ustupila mesto estetici. Ženska silueta postala je važnija od funkcionalnosti, pa su dizajneri izbegavali džepove jer su verovali da bi narušili liniju odeće i dodali neželjeni volumen.

Priča o džepovima ima i širi društveni kontekst. Pojedini istoričari smatraju da je nedostatak džepova simbolično odražavao položaj žena u društvu, koje dugo nisu bile podsticane da samostalno nose novac, dokumenta ili druge lične stvari. Muška odeća bila je osmišljena za aktivan život, rad i kretanje, dok se od žena očekivalo da budu elegantne i da modne dodatke nose u rukama ili uz pomoć torbica.

Iako se moda značajno promenila, problem nije nestao. Mnogi savremeni brendovi i danas na pantalonama, blejzerima ili kaputima prave takozvane lažne džepove – detalje koji izgledaju kao džepovi, ali nemaju nikakvu funkciju. Razlozi su uglavnom estetski: dizajneri smatraju da pravi džepovi mogu promeniti kroj, narušiti liniju odeće ili stvoriti ispupčenja kada se u njih stave telefon, ključevi ili novčanik.

Poslednjih godina sve više žena traži garderobu koja spaja stil i praktičnost, pa brojni modni brendovi odgovaraju na taj zahtev kreiranjem modela sa dubokim i funkcionalnim džepovima. Ono što je nekada bio zanemarljiv detalj danas je postalo tema razgovora o jednakosti, svakodnevnim potrebama i činjenici da moda više ne mora da bira između lepog izgleda i udobnosti. Ponekad upravo jedan običan džep može ispričati mnogo više o istoriji društva nego čitava modna kolekcija.

Autor: S.Paunović