ZAŠTO NAM TUĐA ODEĆA UVEK IZGLEDA BOLJE? Psihologija tuđe garderobe i efekat dopamina

Kada pogledamo u ormar, sve deluje zanimljivije, modernije i bolje nego naše – ali razlog za to nije moda, već način na koji naš mozak funkcioniše.

Gotovo svako je bar jednom osetio da mu se tuđa garderoba dopada više nego sopstvena. Bilo da je u pitanju prijatelj, kolega ili prolaznik na ulici, često se javlja osećaj da drugi ljudi imaju bolji stil, iako objektivno to ne mora biti tačno. Psiholozi objašnjavaju da ovaj fenomen nema mnogo veze sa stvarnom estetikom, već sa načinom na koji naš mozak procesuira novinu, poređenje i nagradu.

Jedan od ključnih faktora jeste dopamin – neurotransmiter koji je zadužen za osećaj zadovoljstva i motivacije. Kada vidimo nešto novo, drugačije ili neočekivano, mozak reaguje pojačanim lučenjem dopamina. Tuđa odeća je upravo to: nova informacija, nepoznat stil i neistražena kombinacija. Zato nam se često čini privlačnijom od one na koju smo već navikli u sopstvenom ormaru.

Drugi važan element je fenomen socijalnog poređenja. Ljudi prirodno procenjuju sebe u odnosu na druge, pa tako i stil oblačenja postaje polje nesvesnog upoređivanja. U tom procesu, sopstvena garderoba deluje “obično” jer je viđamo svakodnevno, dok tuđa automatski dobija dozu svežine i zanimljivosti, čak i kada nije objektivno bolja.

Tu je i efekat emocionalne zasićenosti. Naše stvari postaju deo rutine – viđamo ih, nosimo ih i povezujemo sa svakodnevnim obavezama. Nasuprot tome, tuđa odeća nema tu emocionalnu težinu, pa je posmatramo rasterećenije i bez kritike. Upravo ta distanca često stvara iluziju da je nešto lepše nego što zaista jeste.

Zanimljivo je i to da se percepcija stila menja u zavisnosti od raspoloženja. Kada smo nesigurni ili nezadovoljni sobom, češće idealizujemo druge ljude i njihov izgled. Tada tuđa odeća postaje simbol nečega što nam nedostaje – samopouzdanja, slobode ili kreativnosti – pa se automatski doživljava atraktivnijom.

Ono što vidimo kod drugih često je samo projekcija naše želje za promenom, novinom ili boljim osećajem za sebe. U realnosti, stil nema objektivnu meru – ali mozak itekako ima svoj način da nas ubedi u suprotno.

Autor: S.Paunović