Nije svaki parfem za svako godišnje doba: Evo zašto bi leti i zimi trebalo da nosite različite mirise!

Razlika nije samo u trendovima – temperatura menja način na koji se parfem razvija na koži, zbog čega isti miris može delovati potpuno drugačije u januaru i u julu.

Parfem je mnogo više od završnog detalja u nezi – on ostavlja prvi utisak i često postaje deo nečijeg prepoznatljivog stila. Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da većina mirisa nije podjednako prijatna tokom cele godine. Upravo zato ljubitelji parfema često imaju posebne kolekcije za leto i zimu, prateći jedno od najpoznatijih nepisanih pravila u svetu mirisa.

Letnji parfemi kreirani su tako da budu lagani, osvežavajući i prozračni. U njima dominiraju citrusne note poput limuna, bergamota, mandarine i grejpa, zatim vodeni akordi, zeleni tonovi i nežni cvetovi poput nerolija, jasmina ili bele frezije. Na visokim temperaturama mirisi se brže šire i postaju intenzivniji, pa upravo ovakve kompozicije pružaju osećaj svežine bez utiska da su previše nametljive.

Zimski parfemi, s druge strane, oslanjaju se na bogatije i toplije note. Vanila, amber, mošus, sandalovina, pačuli, cimet, tonka, tamjan i razni začini stvaraju duboke, raskošne mirise koji se na hladnom vazduhu razvijaju sporije i postepeno otkrivaju svoju punoću. Ono što bi usred leta moglo delovati preteško, tokom zime često ostavlja utisak elegancije, topline i sofisticiranosti.

Razlog za ovo nepisano pravilo krije se u načinu na koji toplota utiče na parfem. Visoke temperature ubrzavaju isparavanje mirisnih nota, zbog čega intenzivni zimski parfemi leti mogu postati previše jaki i opterećujući, kako za osobu koja ih nosi, tako i za ljude u njenoj blizini. S druge strane, veoma lagani letnji mirisi tokom hladnih dana ponekad se gotovo i ne osećaju, jer niske temperature usporavaju njihovo razvijanje na koži.

Naravno, parfemi nisu strogo vezani za kalendar i najvažnije je da nosite miris u kojem se osećate prijatno. Ipak, prilagođavanje parfema godišnjem dobu može učiniti da on pokaže svoju najlepšu stranu. Kao što leti biramo laganiju garderobu, a zimi toplije materijale, tako i pravi izbor mirisa doprinosi celokupnom utisku. Ponekad je dovoljno promeniti parfem da biste imali osećaj kao da je stigla nova sezona – i upravo u tome leži čar sveta mirisa.

Autor: S.Paunović