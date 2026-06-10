ZAŠTO SE OBLAČIMO DRUGAČIJE KAD SMO ZALJUBLJENI? Moda otkriva više nego što mislimo!

Kada se pojavi zaljubljenost, ne menja se samo raspoloženje – menja se i garderoba, izbor boja i način na koji nosimo sebe.

Zaljubljenost je jedno od najintenzivnijih emocionalnih stanja koje čovek može da doživi, a njen uticaj retko ostaje ograničen samo na emocije. Psiholozi i stručnjaci za ponašanje primećuju da ljudi u ovom periodu često menjaju i stil oblačenja – nekada suptilno, a nekada vrlo očigledno. Odeća postaje produžetak unutrašnjeg osećaja, pa se tako menja i način na koji se predstavljamo svetu.

U fazi zaljubljenosti u organizmu raste nivo dopamina i serotonina, hormona koji su povezani sa osećajem zadovoljstva, motivacije i energije. Upravo ta “hemija sreće” utiče na to da se ljudi češće sređuju, više eksperimentišu sa stilom i imaju veću želju da ostave dobar utisak. Odeća tada postaje alat kroz koji se izražava novo, pojačano samopouzdanje.

Zanimljivo je da se u ovom periodu često biraju svetlije boje, ženstveniji ili elegantniji krojevi, kao i komadi koji naglašavaju ličnost. Ljudi koji inače preferiraju neutralan stil mogu početi da uvode detalje koji privlače pažnju – od crvenih nijansi do upečatljivih modnih dodataka. To nije slučajno, već refleksija unutrašnjeg osećaja “biti viđen i primećen”.

Psiholozi ističu da zaljubljenost utiče i na percepciju sopstvenog tela. Osoba se češće oseća privlačnije, pa samim tim ima manje nesigurnosti prilikom izbora odeće. U tom smislu, moda postaje direktan odraz emocionalnog stanja – što se osoba bolje oseća u svojoj koži, to je spremnija da eksperimentiše i izađe iz zone komfora.

Međutim, ovaj “modni efekat zaljubljenosti” ne traje uvek zauvek. Kako veza prelazi iz faze intenzivne strasti u stabilniju emocionalnu povezanost, stil se često vraća u prirodniji i opušteniji oblik. Ipak, tragovi tog perioda ostaju – u komadima odeće koje smo počeli da volimo, u hrabrosti da se izrazimo i u novom odnosu prema sopstvenom izgledu.

Moda u periodu zaljubljenosti nije samo pitanje estetike, već i psihologije. Ona otkriva kako se unutrašnje emocije preliju u spoljašnji svet, pokazujući da ljubav ne menja samo srce – već i ormar.

Autor: S.Paunović