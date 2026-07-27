Novi talas letnjih popusta stiže u Fashion Company – SALE do 60 odsto

Kako leto ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu, Fashion Company donosi novi krug sniženja uz popuste do 60% na omiljene modne brendove.

Sada je pravi trenutak da pronađete lagane komade za svakodnevne letnje kombinacije, autfite za odmor, urbane denim modele, kao i obuću i aksesoare koji prevazilaze jednu sezonu i postaju ključni deo savremenog garderobera.

U Fashion&Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Liu Jo, Levi’s, Timberland, Camper, Scotch&Soda, Superdry i Shoezen kao i online na sajtu fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije, očekuje vas veliki izbor ženskih i muških modela po cenama koje se ne propuštaju.

Istovremeno, i Mango kolekcije dostupne su uz popuste do 50% na selektovane artikle.

Bilo da se spremate za godišnji odmor, vikend putovanje ili jednostavno želite da osvežite svoj letnji stil, Fashion Company SALE donosi priliku da svoje omiljene brendove nabavite uz značajne uštede.

Požurite po svoje letnje favorite!

Fashion Company SALE – vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 60%.

Autor: Pink.rs