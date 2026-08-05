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Sipajte ovaj sastojak u mašinu za veš i iznenadićete se rezultatom: Fleke se lakše uklanjaju, a odeća izgleda svežije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Bele i svetle stvari vremenom mogu izgubiti prvobitni izgled, a na odeći se često pojavljuju tvrdokorne fleke, sivilo i neprijatan miris koji se ne uklanja običnim pranjem. Ipak, postoji jednostavan trik iz domaćinstva koji mnogi koriste kako bi veš ponovo izgledao sveže.

Jedan od najčešćih pomagača u pranju je soda bikarbona. Ovaj sastojak koji mnogi već imaju u kuhinji može da pomogne u uklanjanju neprijatnih mirisa, omekšavanju vode i osvežavanju tkanina.

Dovoljno je da dodate nekoliko kašika sode bikarbone u bubanj mašine zajedno sa vešom ili u pregradu za deterdžent, a zatim pokrenete uobičajeni program pranja.

Soda bikarbona može pomoći da se deterdžent bolje aktivira, posebno kod pranja u tvrdoj vodi, a odeća nakon pranja često bude mekša i prijatnijeg mirisa.

Za dodatno osvežavanje belog veša neki koriste i sirće, koje se dodaje u pregradu za omekšivač. Ono može pomoći u uklanjanju ostataka deterdženta i neprijatnih mirisa, ali ga ne treba mešati direktno sa sodom bikarbonom u isto vreme, jer njihova reakcija umanjuje efekat oba sastojka.

Ipak, važno je imati na umu da nijedan kućni trik ne može zameniti specijalna sredstva za uklanjanje najtvrdokornijih fleka, poput ulja, crnog vina ili mastila. Kod osetljivih materijala najbolje je prvo proveriti uputstvo za održavanje na etiketi.

Uz pravilno doziranje deterdženta, redovno čišćenje mašine za veš i nekoliko jednostavnih navika, odeća može duže zadržati svežinu i lep izgled. Mali trikovi u domaćinstvu često mogu napraviti veliku razliku u svakodnevnom pranju.

Autor: A.A.

#fleke

#mašina za veš

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#veš

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