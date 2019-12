PA NISAM SE JA OPERISAO DOLE, NEGO GORE... Džej nasmejao sve do suza kad je progovorio o svom s*ksualnom životu nakon teške operacije srca, pa priznao: Ne slušam lekare! (VIDEO)

Ni nakon borbe za život nije uspeo da se reši poroka.

Poznati folk pevač Džej Ramadanovski pre dve i po godine imao je hiruršku intervenciju na srčanim zaliscima, a nakon što se oporavio, priznao je da mu je teško palo kada su mu doktori saopštili da će, ukoliko želi da živi, morati da ode “pod nož”.

Džej je sada otkrio za Pink.rs kako se oseća nakon ozbljnih zdravstvenih problema, kao i da li sluša savete lekara. Međutim, on priznaje da nije uspeo da se odrekne poroka - cigareta i alkohola, iako mu je to strogo zabranjeno.

- Bolje mi je... Ne slušam savete lekara, delimično slušam... Rekli su mi da ne smem da zapalim pljugu, a ja pušim od devete godine - kaže na početku razgovora pevač za naš portal i otkriva kako se na nastupima snalazi kada nije u stanju da peva punim glasom, a onda se prisetio i pokojne muzičke zvezde Tošeta Proeskog.

- Neki ljudi očekuju kad odeš da gostuješ da igraš kao 87. Ja kažem Džoni, nisam ja mamut, ne mogu da igram kao rob po selu. Hoću da kažem narodu nešto. Kad dođem operisan ili ne znam koliko puta sam se ušikao, ja dignem ruku, oni pevaju svi... Hoću samo da kažem dok mi se ne otvori grlo, gledao sam Tošeta, neka mu je laka zemlja. On se raspevava, a ja ga pitam: ''Sine, šta radiš to?'', a on se raspevava, a ja samo pljugu za pljugom, ja od devete godine pušim i onda kad dođem na binu oni kažu: ''Džej krči''. Pa krčim, brate, ali peta pesma - rekao je Džej, a onda je kroz šalu i osmeh progovorio i o svom seksualnom životu nakon teške operacije i srčanih problema.

- Pre 20 godina ja sam vodio 10, 15 cupi, ali nije da sam ja sada sa svima njima spavao, mi smo se družili, imao sam riba, naravno... Pa nisam se ja operisao dole, nego gore - kaže kroz osmeh Džej, a na pitanje da li se plaši posledica koje preterano s*ksualno uzbuđenje može da izazove kaže:

- Pa za to postoji ''umorni kosač'', a to koliko puta mesečno imam s*ks zavisi od ribe - rekao je pevač i nasmejao sve.

Ceo intervju pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs