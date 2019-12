VANREDNO IZDANJE EMISIJE 'PREMIJERA – VIKEND SPECIJAL': Rekapitulacija najluđe noći i svega što je obeležilo 2019. godinu očekuje vas 1. januara u 14h!

Vanredno, specijalno izdanje emisije „Premijera – Vikend specijal“ očekuje vas na kanalu TV Pink u sredu 1. januara od 14 časova.

Vaši domaćini, kao i do sada, biće Tijana Prica i Ognjen Nestorović, koji će vas voditi kroz najzanimljivije priče o poznatima.

U prvoj emisiji u 2020. godini, videćete kako su poznati dočekali Novu godinu – ekipa emisije „Premijera – Vikend specijal“ donosi vam izveštaj sa najluđe noći.

Ceca i Sloba Radanović odlučili su da za Novu godinu nastupaju zajedno, a prve utiske nakon zajedničkog dočeka i sve o njihovoj saradnji, saznaćete u „Premijera – Vikend specijalu“.

Novu godinu će radno dočekati i Aleksandra Prijović, jedna od trenutno najtraženijih i najpopularnijih pevačica. Koliko joj teško pada da se odvoji od sina i supruga, kakva je bila atmosfera na njenom nastupu i ko je sve 2020. godinu dočekao uz njene pesme, videćete u „Premijera – Vikend specijalu“.

Osim izveštaja iz Beograda, videćete i kako su Novu godinu dočekali na Zlatiboru, gde je na trgu pevao Miroslav Ilić. Dan pre njega nastupila je Maja Berović, dok će dan posle publiku zabavljati „Van Gog“. Koje sve zvezde su još nastupale na Zlatiboru, a koje na Kopaoniku, otkriva specijalno izdanje „Premijera – Vikend specijala“.

Nemanja Vujičić uključiće se direktno iz Crne Gore i gledaocima preneti kakva je atmosfera vladala tamo tokom dočeka Nove godine, dok će se Irena Atanacković Hrnjak uključiti sa Trga Otvorenog srca, koji je tradicionalno otvoren svakog 1. januara.

Osim toga, Tijana i Ognjen će zajedno sa vama rekapitulirati godinu koju smo ispratili. Tako ćete saznati koji su to razvodi poznatih obeležili 2019. godine, ko se sve venčao, koje zvezde su se u protekloj godini ostvarile u ulozi roditelja, koji su to najveći skandali, ali i najteži trenuci koji su zadesili estradu. Rečju, saznaćete šta je sve to bilo aktuelno i intirigiralo javnost u 2019. godini.

U studio kod Tijana i Ognjena stiže jedan od najpoželjnijih pevača Emir Aličković, frontmen „Lapsus“ benda. Kako se on proveo na nastupu u jednom prestoničkom hotelu i šta je sebi poželeo u 2020. godini, otkriće u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.

Očekuje vas još mnogo toga, zato ne propustite vanredno praznično izdanje emisije „Premijera – Vikend specijal“ u sredu 1. januara u 14 časova na TV Pink!

Autor: M.Đ.