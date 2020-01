POPILE KAFU SA FIBI BUFE: Kija Kockar i Katarina Živković u društvu čuvene holivudske glumice! (VIDEO)

View this post on Instagram

Ni u najludjim snovima nisam mogla da zamislim da cemo u kaficu #centralperk upoznati Fibi @lisakudrow i da cemo sa njom da procaskamo,popijemo kaficu...Kaze da je cesto tu i da smo uvek dobrodosle ❤🙏😊 U prirodi je,bas kao i u seriji totalno opustena, slatka i spontana. Rekla je da dolazi na moj nastup u Las Vegasu da zajedno sa @kijakockar i samnom doceka srpsku novu godinu . Obozava Srbiju i nasu kuhinju... Eto dragi moji, vidite kako je zivot nepredvidiv 🤗🥰🥰🥰 tako da.... ko zeli da cestita,nek' cestita .. 🤣😂