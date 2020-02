Zbog njihove golišave fotke GORE DRUŠTVENE MREŽE, a sad je Đole Đogani otkrio da li ima kućni video sa suprugom Vesnom! (FOTO)

Iskreno i bez dlake na jeziku bračni par Đogani govorio je za naš portal.

Supružnici Vesna i Đorđe Đogani čine grupu "Đogani" koja već skoro tri decenije postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Za Pink.rs Đole i Vesna podelili su svoje viđenje uspeha na javnoj sceni, otkrili nam kako izgledaju njihovi nastupi u dijaspori, ali i da li imaju kućni video, budući da je jedna njihova golišava fotografija na Instagramu izazvala ogromnu pažnju fanova.

Šta mislite o onima koji postaju zvezde preko noći i da li je to održivo na duže staze?

- Svako ima prava da radi ono što hoće i da sa pojavi. Pitanje je da li će publika da ga prihvati i da li će uspeti da dođe do trona - rekao je Đole.

Šta je po tebi ključ za uspeh i trajanje toliko godina koliko grupa Đogani traje?

- Jako lako danas može da se postane poznat, a da se traje ovako dugo, lepo je pitanje, ali komplikovano. Ja ne znam odgovor, zaista - iskrena je bila Vesna, pa je Đole dodao:

- Osnov trajanja dugo jesu dobre pesme, ako si pevač. Ako hoćeš da budeš maneken ili manekenka, onda treba da budeš Naomi Kembel da izgledaš i sada sa pedeset tako lepo, da radiš na sebi. A mi radimo na sebi i imamo temelje. Jer mi posle deset godina odemo na nastupe i pevamo "Znam ja" i svi plaču. I danas, posle deset, ili dvanaest godina, ne znam koliko ima ta pesma. Imamo dvadeset velikih hitova i 3,4 super ultra mega hitova koji nikad neće da ostare, da tako kažem. "Idemo na Mars" i danas se peva, posle dvadesetpet godina. To su temelji. Zdravko Čolić recimo ima temelje dobre, napunio čovek 6 Arena. A ima nekih koji su se pojavili poslednjih nekoliko godina, mogu da ti nabrojim desetak klinaca koji su bili popularni pre 2, 3 godine i više ih nema.

Đole Đogani nedavno je za jedan magazin rekao kako Vesna i on pune diskoteke i da na njihove nastupe dolazi i hiljadu ljudi, dok kod nekih njihovih kolega bude jedva dvesta, trista, pa nas je zanimalo na koje pevače je konkretno mislio:

Ne mogu da kažem o kome je reč, jer nije prikladno. Svakome može da se desi. I mi smo nekada imali po dvesta, trista ljudi, te je bila neka slava, te je neki praznik. Jer to je dijaspora, oni imaju veoma strogu kontrolu posla. Oni ako treba da rade sutra, oni neće da izađu, nema šanse. Kad se to nešto poklopi, bude malo ljudi u publici. To sam izjavio ne da bih sebi podigao rejting, nego da kažem da ljudi ovde ne znaju da grupa "Đogani" i te kako radi. To znaju i vaše kolege koje su svaki vikend na aerodromu. Znači oni su stalno na aerodromu i stalno vide nas. Pa čekaj, brate, vi u Srbiji ne postojite, a non-stop putujete. Pa ne vodim ja nju svaki vikend negde, nego idemo da radimo. Ja sam hteo da kažem da mi postojimo i veoma dobro radimo, imamo publiku. Hoću da kažem da neki koji ovde pune Arenu, ne mora da znači da tamo pune diskoteku. Ili oni koji pune diskoteke tamo, ne pune ovde Arenu. Postojimo i veoma dobro radimo.

Vesna je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a na svoj Instagram profil nedavno je objavila fotografiju na kojoj je Đole bez majice, a ona ogrnuta u peškir. Ova fotka naišla je na oduševljenja korisnika ove društvene mreže pa se nametnulo i pitanje imaju li neki kućni snimak.

Kućni video nemamo. Mi ne uživamo u tome, to su posebni ljudi, voajeri, ili kako da ih nazovem. To kod nas ne postoji. Vesna i ja smo bili u hotelu u Crnoj Gori i tuširali se, sređivali se i ona je uhvatila taj lep momenat. Imamo nekoliko takvih fotki. Ona se malo nazire, to je zanimljivo, ništa to nije strašno. Lepo je - objasnio je pevač.

Nakon što je osvojila srca svih na Instagramu, Vesna je napravila profil i na sve popularnijoj mreži Tik Tok.

Ja sam otvoril Tik Tok nema ni mesec dana i već imam više od deset hiljada pratilaca. To je kod nas nova platforma, mislim nije nova, ali kod nas je nova. Tek se kod nas sad proširila. Đole me je nagovorio da napravim profil na ovoj društvenoj mreži. I sada mi se sviđa baš ovaj koncept Tik Toka jer ja sam prvenstveno plesačica. Mnogi kažu "To je za klince, šta ćeš ti tu?". Znači u Americi se i roditelji snimaju sa svojom decom. Uopšte ne postoji ograničenje ko može da koristi ovu mrežu - rekla je Vesna Đogani.

Godine nisu bitne, nego sadržaj koji plasiraš na određenoj platformi. Daj mi sadržaj koji ima od jedan do šezdeset sekundi. To sam rekao i u jutarnjem, ajde neka Baka Prase se popne na binu i neka uradi nešto da privuče pažnju, a da ne bude psovanje, vikanje, galama. Ima neka pesma gde on repuje, užasna je. A nije ni neki lepotan, da je on neki lep dečko. Ima recimo onaj jedan mali Klinac, jednom sam ga video, mnogo je simpatičan. Repuje, pola repuje, pola peva, kao Jala i Buba koji su izuzetno dobri. Tu neku foru ima i devojke ga vole, ali on se ne pojavljuje da se dere, da psuje... Eno ga počeo je pre godinu i više i već je popularan. Videćete gde će za godinu dana biti Klinac, a gde Baka Prase - dodao je Đole.

U toku je treća sezona rijalitija "Zadruga" u kom je jedan od učesnika i Đoletov brat Gagi.

- Gagija podržavam u ''Zadruzi'', to je moj brat. On zna zašto je tamo otišao i popričali smo pre nego što je otišao. Rekao sam mu da bude svoj, što on i jeste. Rekao sam mu i da izdrži napade na njega jer on je Gagi Đogani i napadaće ga i zbog njega, zbog Lune i da izdrži, jer on je tamo zbog novca - priznao je pevač.

Zanimalo nas je i da li je svojoj bratanici Luni Đogani dao neki savet kada je otpočela svoju pevačku karijeru.

Nije pitala za savet, krenula je u napad da osvaja publiku. I meni se to sviđa, na kraju krajeva. Ništa to nije lošije od te Teodore koja je isto bila u Zadruzi, ni od drugih, Kije, koje su propevale posle rijalitija. Čak je na bini atraktivnija i zbog pokreta i svega nego druge. Čuo sam pesme, zanimljive su, dobre su, neka piči dalje. A sad koliko će to da traje, ostaje na publici da odluči - rekao je Đole Đogani za kraj razgovora.

