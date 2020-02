KO PODRŽAVA IVU, POŽELEO BIH MU JE ZA SNAJKU ILI ĆERKU! Osman Karić brutalno ponizio bivšu devojku svog sina, pa je pokopao komentarom o njenom odnosu sa Filipom: Meni je to UŽAS! (FOTO)

Ne bih voleo da mi Iva uđe u ulicu, a kamoli u kuću - poručio je Karićev otac.

Otac učesnika ''Zadruge 3'' Stefana Karića, Osman Karić poznat je javnosti kao neko ko nema dlake na jeziku i ko je vrlo otvoreno komentarisao aktuelna dešavanja u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima. Mnogo se pisalo o njegovom odnosu sa nesuđenom snajkom, bivšom Stefanovom devojkom iz rijalitija Ivom Grgurić, a sada je Osman prokomentarisao i njenu vezu sa Filipom Đukićem.

Kako Osman kaže, uveren je da njegov sin nema za čim da žali, a na Ivin odnos sa Đukićem ne gleda blagonaklona, pa je iskoristio priliku da brutalno isproziva Grgurićevu.

- Kao Stefanov otac, logično je da poznajem svog sina u svim situacijama, pa i u ovoj gde se nazire veza Ive i Filipa. U spoljnom svetu Iva je osoba koju Stefan ne bi primetio, a kamoli bio sa njom u vezi, jednostavno nije njegova interesna sfera kad je u pitanju celokupan izgled pa i "lepota". S obzirom na to da je u rijalitiju gde nije imao bolju ponudu ili jeste ali su te devojke već bile zauzete pokušao je da Ivi da šansu, a i sebi i njihovoj vezi. Mislio je da će se Iva promeniti, to jest da će promeniti i tu celokupnu tužnu priču koju je iznela na početku rijalitija. Stefan je vremenom počeo da simpatiše Ivu, ali se kasnije verovatno razočarao, jer kod Ive nije video promene - rekao je Osman i dodao da ne razume one koji podržavaju devojku kao što je Iva.

- Iva je iz dana u dan pokazivala svoje već davno izgrađeno vaspitanje, svoje nevaspitanje i ružne navike. Stefan se brzo ohladi što se tiče emocija, naravno razočaran je u Ivu, ali nije ljubomoran na vezu bezveze Ive i Filipa. Koliko ja znam Iva je i sama rekla da oni nisu u vezi i ako svi možemo videti da se strastveno ljubi, mazi i grli sa Filipom. To je valjda danas druženje koje se zove "kombinacija", užas! Apelujem na sve roditelje koji imaju ćerke, sinove da obrate pažnju na ovu novu pojavu i neka dobro razmisle da li je Iva u pravu. Ko podržava ovakvu devojku, poželeo bih mu Ivu za snajku i ćerku. Što se tiče mene kao Stefanovog oca, ne bih voleo da mi uđe u ulicu, a kamoli u kuću - poručio je Osman koji je po svemu sudeći veoma kivan zbog ponašanja bivše devojke njegovog sina.

