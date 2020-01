JESTE ELITNA, A BIĆE JOŠ ELITNIJA: Iva Grgurić neumesnim komentarom ponizila cimere! Karić odmah skočio, Miljana je ukanalila! (VIDEO)

Iva se izvinjavala cimerima zbog svog komentara.

Sledeće pitanje u okviru emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je za Ivu Grgurić. "Večeras kada je došlo pismo i kada su odabrani zadrugari za Magazin In, ti si rekla kako su do sada pozivali elitu, prokomentariši nam to?".

Ja sam se to šalila. Stefan me pitao kako se osećam. Rekla sam u smislu: "Dobro se osećam, ići ćemo mi opet" - rekla je Iva, a onda se umešao Karić.

To si možda Zoli rekla - izjavio je Stefan.

Zoli sam tako odgovorila - nadovezala se Grgurićeva.

Rekla je: "Nekad je samo elita išla". Išli su Tara, Mateja... Znači da ih automatski ponižava - rekao je Zola.

Ispalo je da je izvučeno iz konteksta. Nisam mislila da ih ponizim. Ja sam se to šalila - dodala je Iva.

Mislim da je ovo jako bilo ironično od Ive, mislim da si ispala glupa. Ne treba da lupaš gluposti! Znači ovde su sve elitne? Koje nisu elitne, ako si ti elitna? - umešala se Zorica Marković.

Pusti ti to, ja sam se zezala sa Zolom. Ljudi, ja ne ističem da je neko elita ili nije, ja sam se samo šalila sa Zolom i imala komentar koji se protumačio kako se protumačio. Ja sam se to šalila, ovde mnogi znaju da je to šala, ali se kače na moje reči. Svima koji su se osetili uvređeno, ja im se izvinjavam - rekla je Iva.

U svakoj šali ima malo šale. Čim je ona to pomislila, to i misli... Ispala je smešna - bio je Matejin komentar.

Bila je sa Šarićem, a ovde prodaje m..! Bila je sa Šarićem, tukla je njegova ćerka, izlazila sa njegovom ženom na piće... To je Iva Grgurić! Ona jeste elitna! Nije bila pozvana zato što sa Karićem nije u vezi. Jeste elitna, i verujem da će biti još elitnija nego što je bila. Možda je ponizila ove parove koji su bili, ali mene nije ponizila, jer sam ja bila sama u Magazinu In. Hvala ti Iva, a ti si elitna! Došla si preko Karića da se pereš - skočila je Miljana Kulić na Ivu.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.