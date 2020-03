ISKOMPLEKSIRAN JE, BOLI GA SLOBA! Savo Perović nije štedeo reči o Miljkoviću nakon SKANDALA na Luninom rođendanu, a evo šta je rekao o Mensuru i Mini!

Nije ni slutio kakav će haos nastati danas na rođendanu Lune Đogani!

Pevač i bivši zadrugar Savo Perović napravio je pravu pometnju svojim ulaskom u "Zadrugu" danas, gde je došao da upriliči žurku povodom rođendana svoje prijateljice Lune Đogani. Osim svojim ulaskom, Savo je obradovao Lunu i informacijom da je njihova zajednička pesma "Gram po gram" oduševila njihovu publiku danas.

Međutim, nije bilo sve tako bajno i sjajno kasnije. Lunin dečko Marko Miljković je bio nervozan kada je ugledao tortu koju su poslali fanovi njegove devojke i njenog bivšeg dečka Slobe Radanovića, pa ju je bacio u tortu, a onda je napravio karambol kada je čuo da je Perović zapevao pesmu "Samo se noćas pojavi".

Marko je oteo mikrofon pevaču, navodeći da shvata izvođenje te pesma kao direktnu provokaciju, zbog toga što je Luna tu pesmu posvetila Slobi. Savo je istakao da je ta pesma hit i deo njegovog repertoara, ali je Miljković nastavio da divlja. Kontaktirali smo Sava po izlasku iz "Zadruge", a on nam je ispričao šta misli o ovom nemilom događaju.

- On je pokazao sliku samog sebe, tim postupkom. Nije mi bila namera da provociram nekoga, to je hit koji smo pevali u "Zadruzi 2". To je pesma koju imam u repertoaru, to je hit. On se istripovao da ja njega provociram, očigledno on ima problem sa mnom - istakao je Savo.

Miljković je nakon ovoga nastavio da pljuje Perovića, nazvavši ga običnim Luninim fanom, a Jeleni Pešić je otkrio da je Sava još pre ulaska u "Zadrugu 3" blokirao na društvenim mrežamna.

- To su najveće gluposti, bedno mi je da komentarišem tako nešto... Mene to ne interesuje. Što se tiče Lune, ta devojka mi je tada bila simpatična, kroz te klipove iz "Zadruge 1" mi je postala draga, a njenu porodicu sam poznavao i ranije, to sam pričao i ranije. Nikakav fan nisam bio, hteo sam da budem njen zaštitnik, to je i Anabela tražila od mene, i dan danas se družimo i prijatelji smo - rekao je pevač.

- On je mene blokirao, uopšte ne zna, to je bilo posle njihovog raskida. Nikada nisam hteo da pitam, nisam ni pitao Lunu, samo sam joj rekao i nasmejao se. Pričao sam sad sa ljudima pred ulazak, da ne znam kako da se ponašam pred Markom, bio sam u fazonu, ako mi pruži ruku, i ja ću. Pružio je, pitao sam ga da li komuniciramo, on se nasmejao. Razlog je očigledan, iskompleksiran je i Sloba ga mnogo boli. Jer je Luna stalno pričala da je to pesma za Slobi, čuo sam da je bacio i tortu... Cela ta priča mene ne interesuje, ja sam odradio profesionalno šta je trebalo. Želeo sam da ispoštujem Lunu, produkciju, ljude, zbog njih sam tu. Da je bila neka druga situacija i ne Luna, otišao bih kući verovatno - ispričao je Savo za naš portal.

Na samom kraju intervjua osvrnuli smo se i na žestoku svađu između Mensura Ajdarpašića i Mine Vrbaški koja je nastala upravo zbog mladog pevača. Naime, Bane Čolak je preneo Mensuru da je Mina bila intimna sa Savom u "Zadruzi 2", a Ajdarpašić je izgoreo od besa zbog ovoga i počeo da se svađa sa svojom devojkom, zamervši joj što se pozdravila sa Perovićem.

- Meni je to opet teška glupost, kakve veze ima šta smo Mina i ja radili, mi smo ostali u dobrim odnosima. Ostali smo u komunikaciji, naravno da će da mi se javi. Ja sam joj čak preneo poruku od mame da se manje svađaju, da imaju više ljubavi, a manje svađa. Čak sam i podržao njihovu vezu, ne znam šta se istripovao on, cela ta priča mi je čudna. Nadam se da će Mina to lepo objasniti, to je stvarno glupost oko čega se svađaju. Što je uopšte uplovio u vezu sa njom? Treba da je podržavaš u svemu... Ja nisam bitan uopšte u njenom životu da bi mu ona to pričala, mi nismo bili u vezi, napili smo se i doviđenja - istakao je Savo.

Autor: M. P.