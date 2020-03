ĆERKA VERICE RAKOČEVIĆ U KARANTINU SA SINOM! Eleni zabranjen kontakt sa svima, ovo teško podnosi! (FOTO)

View this post on Instagram

Moj mali sin i ja.. Sami na kraju sveta. 🌴 Ovo vreme je lekovito cistiliste za sve ono ne isceljeno.. Samoca, melanholija..i duboko potisnuta tuga. Viri tamo megde iza coska duse i zelja za zastitom. Zagrljajem u kome se rastapaju sve nesigurnosti. Tragovi potrebe za kontrolom prevedene jezikom logike u brigu o velikoj deci. Daleko su i Madrid i London iz ove perspektive nemogucnosti.. Tako je to na putu duse. Uvek ima jos nesto na cemu bi se moglo poraditi. Uvek moze dublje. Srecom u tim dubokim mracnim vodama leze biserne skoljke. Svaka tama krije riznicu skrivenog blaga ako imamo oko da vidimo, usi da cujemo i hrabrost da se usudimo.. Zdravi bili 🌻