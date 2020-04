"U KUĆI NE PIPAM NIŠTA OSIM DALJINSKOG" Goca Tržan uvela posebne mere tokom vanrednog stanja, a za ćerku i Rašu je imala jasnu poruku (FOTO)

View this post on Instagram

#ostanikodkuće Danas:vezbala, a ukucanima pokazala frizider, neka jedu sta ima, u kuci ne pipam nista osim daljinskog i knjige. Stavila masku na lice, ne 😷 ovu, nego neku finu za ciscenje lica. I mi superiorne domacice imamo dusu 🤣🤣🤣