RAZVODI SE MARIJA KARAN Glumica posle šest godina stavlja tačku na brak s holivudskim producentom

Glumica Marija Karan navodno je stavila tačku na svoj šestogodišnji brak sa holivudskim producentom Džoelom Lubinom.

Kako piše Blic, uprkos tome što se razvodi, odlučila je da zbog njihovog sina život nastavi u Los Anđelesu, a papire za razvod podneli su usled mnogobrojnih nesuglasica u poslednje vreme.

Marija i Džoel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još sveže da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više zabavljanja. Šta je razlog, to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se tu poslednjih godinu i po dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno Marijinog - kaže izvor i dodaje:

- Marija će nastaviti da živi tamo, za sada u kući u kojoj je i do sada živela sa sinom. Kako sam načula, Džoel se iselio u stan. Ona će sada probati ponovo da se aktivira tamo na kastinzima za filmove, a otvorena je i za sve što se bude radilo u Srbiji. O odnosu sa Džoelom skoro da ni sa kim ne priča, ali u trenucima kada se jadala prijateljima to je uglavnom bilo vezano za to što on puno radi, sve češće je odsutan od kuće, dok je ona sa detetom i bez angažmana, makar povremenog. Međutim, niko nije slutio da bi to moglo dovesti do razvoda.

