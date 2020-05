LUNA I MARKO SE GUŠE U SOPSTVENIM LAŽIMA: Izrekli najmanje tri verzije jedne te iste priče o svađi zbog Gastozove slave, u koju VI VERUJETE? (ANKETA)

Jedan od ključnih problema u odnosu Lune Đogani i Marka Miljkovića bilo je, između ostalog, saznanje da je ona išla na slavu Nenada Sinđelića Gastoza, sa kojim je imala intimne odnose.

Marko se i dan danas teško nosi s činjenicom da ga je Luna izdala, a da zlo ne ide samo dokazalo se kada mu je ponovo zabila nož u leđa, i to tajnim susretima u Gastozovom stanu, baš iste noći kada se pomirila sa Markom!

Ipak, kada je reč o skandalu koji je usledio nakon što je otkriveno da je bila na Gastozovoj slavi, Luna i Marko su do sada ispričali bar tri potpuno različite verzije jedne te iste priče.

- Ja sam otšla na slavu kod Gastoza, on je to saznao, poludeo je. To celo veče smo se dopisivali, jedno drugo vređali, svašta nešto izgovarali. On je to veče došao do mene i to veče je hteo da se pomiri sa mnom. Ja sam tada rekla, u tom trenutku, da neću da se pomirim sa njim - pričala je Luna, da bi potom okrenula ploču i tvrdila da nije bilo reči o svađi, bilo kakvom vređanju, niti raspravi, baš naprotiv, što je u potpunosti kontradiktorno sa svim što je pre toga rekla.

- Nas dvoje se nismo niti svađali, niti drali jedno na drugo, nego smo pričali o svemu, čak smo bili jako emotivni oboje.

Tu nije kraj njihovim lažima - usledila je treća verzija koja se takođe kosi sa prethodne dve.

- Tad se nisi borio, tad smo se razišli - prisećala se Luna svojevremeno tokom razgovora s Markom, čime mu je jasno stavila do znanja da se tada nije borio za opstanak njihove veze, što se kosi sa tvrdnjama da ju je on molio da se pomire, a da ona nijje htela.

Zadrugari su zbunjeni, verujemo i mnogi od vas, a sada vas pitamo - u koju verziju priče vi verujete?

Autor: D.T.