PALA ZADNJA KLAPA "CRVENOG MESECA": Od ponedeljka premijerno finalne epizode istorijskog spektakla – Sofija i Nikola pred oltarom?

Danas je i zvanično zavrpeno snimanje najzahtevnijeg Pinkovog projekta.

Nakon više od godinu dana svakodnevnog snimanja i napornog rada čitave ekipe – od glumaca, preko reditelja, producenata, šminkera, kostimografa, scenografa, do statista – danas je pala zadnja klapa najzahtevnijeg projekta TV Pink, “Crveni mesec”! U kalemegdanskoj crkvi Ružica, danas je u pristustvu idejnog tvorca Romana Majetića, vlasnika televizije Pink i glavnog producenta Željka Mitrovića i novinara najpoznatijih medijskih kuća, snimljenja poslednja scena istorijskog spektakla, koji je kroz, do sada emitovanih 115. epizoda, oduševio region. Uprkos dvomesečnoj pauzi zbog vanrednog stanja, ekipa koja je radila na ovom projektu se veoma brzo vratila u rutinu, te je snimanje danas uspešno privedeno kraju – i to scenom venčanja glavnih junaka, Sofije Baumen i Nikole Stanimirovića.

Pored protagonista Ivane Dudić i Miloša Đurovića, na snimanju poslednjih scena bili su i ostali junaci: Mihajlo Jovanović, Lepomir Ivković, Aleksandar Srećković Kubura, Tatjana Venčelovski, Ljuba Bulajić, Mina Milićević, Andrea Ržaničanin, Ivan Zablaćanski, Nina Grahovac i mnogi drugi.

Iako je cela ekipa ispred i iza kamere sa setom dočekala trenutak kada će snimanje ovako značajnog projekta biti završeno, ipak je preovladalo zadovoljstvo zbog dobro urađeng posla, ispunjenih očekivanja gledalaca i zbog toga što je “Crveni mesec” dobio završnicu kakvu zaslužuje.

Željko Mitrović je iskoristio priliku da kaže koliko je zadovoljan “Crvenim mesecom”,koji je opravdao titulu najzahtevnijeg Pinkovog projekta, ali i da najavi da će gledaoci u novoj sezoni gledati svojevrsan nastavak ove priče, seriju “Jugoslovenka”.

Prisustvovali smo poslednjoj klapi možda najvećeg igranog projekta u istoriji televizije Pink u tajanju od 125 epizoda. Gledaoci će već od ponedeljka imati priliku da pogledaju premijerno poslednje epizode. Nažalost, korona nas je sprečile da sve emitujemo u kontinuitetu, ali eto, uspeli smo da završimo, prisustvovali smo poslednjim kadrovima i mogu da kažem da sam veoma zadvoljan i srećan zbog uspeha koji je serija doživela, jer su sve epizode imale veoma visoke rejtinge. U ovoj ekipi sa Romanom kao rediteljem i izvršnim producentom nastavljamo i u sledećoj sezoni, kroz ono što će se u nekom smislu doživljavati kao nastavak “Crvenog meseca”, ali ne baš nastavak jeste serija “Jugoslovenka”, koja ima još veći broj epizoda, 140, i ona se bavi periodom od 1918. godine do ubistva kralja Aleksandra u Marseju. Očekujem ponovo visoku gledanost, možda čak i veću od “Crvenog meseca”. Ono što je meni bilo najzanimljivije jeste upravo to, što smo tražili način da ukombinujemo taj melodramski momenat i politički triler, kombinacija žanrova je bila najveći izazov – rekao je Željko.

Na samom kraju snimanja, koje je sa pripremama trajalo više od godinu dana, zadiovoljstvo ne krije ni Roman Majetić, koji je već uveliko u pripremama za sledeću seriju “Jugoslovenka”.

Jesam zadvoljan, da ne budem lažno skroman, ali to je manje važno, bitno je da publika bud zadovoljna, kao što i jeste. Mislim da će im se, posle svih muka kroz koje su prošli junaci, dopasti kraj. Na sledećem projektu, “Jugoslovenka”, se radi već mesecima, jer je to čak i veći projekat od “Crvenog meseca”. Nema prostora za stajanje, mi već za dvadesetak dana počinjemo sa snimanjem, tako da su pripreme već dobrano u toku. Počinjemo sa snimanjem 1. jula i punih pet nedelja ćemo snimati na Hvaru, koji će u seriji predstavljati Krf. Tamo snimamo samo eksterijer. Čitava ekipa se raduje snimanju – kaže Roman.

Poslednje epizode doneće rasplet Sofijine i Nikoline ljubavne priče koja je nosila čitavu seriju, ali ćete saznati i šta će doneti politička previranja i saznaćete sudbine ostalih junaka koji su osvojili srca publike. U iščekivanju premijere finalnih epizoda istorijskog spektakla od 8. juna, početka snimanja,a onda i emitovanja “Jugoslovenke”, milionski auditorijum može da se podseti svih dosadašnjih dešavanja kroz TV filmove “Crveni mesec”, a treći od pet flmova je na programu TV Pink večeras u 21 čas.

Autor: M.Đ.