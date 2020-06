EKIPI SE PRIDRUŽILA U DRUGOJ SEZONI 'PREŽIVETI BEOGRAD': Da nije igrala Ljudmilu, Ana Vučić bi volela da je dobila ovu ulogu! (VIDEO)

View this post on Instagram

Mesecima unazad, verna Pinkova publika pratila je avanture Nevene, Ružice i Marine, koje su iz unutrašnjosti došle u Beograd kako bi ostvarile svoje snove i našle svoje mesto pod suncem metropole. Devojkama se po dolasku u Beograd pridružila Ljudmila, devojka koja je rođena u Beogradu, ali je bežeći od problema u porodici našla mir u Studenjaku, a potom i u zajedničkom stanu. Tokom prve sezone, Ljudmilu je tumačila Lenka Petrović, a od druge sezone je njenu ulogu preuzela Ana Vučić. Iako joj je na početku bilo teško da nastavi gde je Lenka stala, Ana kaže da se uz pomoć kolega veoma brzo uklopila. Ona se odlično snašla u ulozi Ljudmile, a da je mogla da bira, Ana bi volela da je glumila Marinu. - Meni je svaka uloga posebna, ne samo od njih četiri, već i Živana (Nela Mihailović), Ljudmilini roditelji. Možda eto uloga Ljudmiline majke, meni je to veoma interesantan lik. A od nas četiri… Marina definitivno, ona je potpuni hit – priznala je Ana. Pogledajte ceo intervju sa Anom i ne zaboravite, poslednja epizoda serije "Preživeti Beograd" je na programu TV Pink u subotu u 22:00!