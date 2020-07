"GDE ĆE POSLE JEDNOG ORLA DA SPAVA S GOLUBOVIMA?!" Veljko u jednoj rečenici objasnio zbog čega je Ceca još uvek SAMA!

Veljko Ražnatović, sin folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, nedavno je postao otac dečaka kojem su on i njegova supruga Bogdana dali ime Željko.

Kako kaže, uspeo je da uskladi profesionalne s privatnim obavezama, te je u potpunosti posvećen odgoju sina prvenca.

- Moja obaveza je samo boks, tako da sve stižem. Cela porodica se adaptirala na novog člana porodice, a svi me podržavaju i spremni su da pripomognu dok ja ovde jurim svoj san. Svi su svesni posledica ako nespreman uđeš u ring. Sada ne brinem samo o sebi, gledam da budem dobar primer i da dobre stvari usadim svom sinu u glavu, da bude pravi Srbin, pravi čovek. Sve radim oko bebe, ništa me ne mrzi. Nije teško menjati pelene, ja to čak i volim da radim.

U braku s Bogdanom mu cvetaju ruže, uprkos tome što priznaje da ima ljubomore.

- Jesam ljubomoran, priznajem, ali sam takav po prirodi, ne radi se o tome da mi supruga daje povoda. Bogdani ne proveravam telefon i tome slično, nego jednostavno ne bih voleo da ona meni uradi nešto što ja njoj nikada neću uraditi. Sad sam još i dobar kakav sam bio pre. Pitajte Anastasiju, nisam dao da joj bilo ko priđe u školi, mislim da jedno tri godine ni sa kim nije pričala (smeh).

Na konstataciju da je on u braku, Anastasija u srećnoj vezi, a Ceca još uvek sama, Veljko kaže:

- Pa gde će posle jednog orla da spava s golubovima... Ne ide to!

Autor: D.T.